У Росії назвали умову продовження транзиту газу через Україну

Північний потік-2 і транзит газу через Україну / Reuters

Заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко, коментуючи домовленість США та Німеччини по Північному потоку-2, назвав умову, при якій після 2024 року транзит російського газу по території України буде збережений.

За його словами, якщо буде попит, то буде і транзит.

"Це знову питання необхідності. За оцінками провідних світових агентств, потреба в газі буде тільки збільшуватися. Насправді саме цим повинні керуватися кінцеві споживачі. Оскільки транзит - це не первинний, а вторинний елемент у газових відносинах. Буде попит, буде і транзит", — сказав Грушко.

При цьому чиновник російського МЗС нагадав про прагнення України позбутися залежності від російського газу і використовувати ГТС в реверсному напрямку - із заходу на схід.

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Північний потік-2 - про що раніше повідомляв Главред:

На початку червня в ході зустрічі з делегацією США президент Володимир Зеленський закликав Америку і Євросоюз зупинити реалізацію проекту Північний потік-2. Запуск російського трубопроводу, згідно з офіційною позицією Києва, несе загрозу національній безпеці України.

Кандидат на пост канцлера ФРН Армін Лашет попереджав Росію про те, що якщо Москва буде використовувати СП-2 як зброю проти України, то Європа відключить російський газопровід.

Глава Нафтогазу Юрій Вітренко стверджував, що Газпром вже шантажує Європу газовим питанням. За його словами, росіяни спеціально знизили обсяги прокачування газу шляхом української ГТС, щоб поставити ЄС перед вибором: або схвалення Північного потоку-2, або проблеми з поставками газу транзитом через Україну.

Український дипломат Костянтин Грищенко вважає, що Німеччина може відкласти запуск СП-2 на 3-4 роки у тому випадку, якщо новим канцлером ФРН стане представник Партії зелених.