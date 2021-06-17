У Росії відреагували на умову України щодо запуску Північного потоку-2

Марія Захарова відповіла на вимоги України щодо Північного потоку - 2 / Захарова

Вимоги України щодо запуску Північного потоку-2 суперечать принципам ринкової економіки. І умови треба обговорювати зі сторонами цього проєкту, заявила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, передає ТАСС.

"У цьому проєкті закладена не політика, а вигода. Висунення Україною або якимись іншими країнами певних умов для запуску, експлуатації газопроводу, окрім існуючих правових норм, просто суперечить загальновизнаним ринковим принципам, на яких і мають будуватися міжнародні торговельно-економічні відносини", - відповіла вона.

За її словами, цей газопровід є суто комерційним проєктом.

"Я хотіла б нагадати й пану (міністру закордонних справ України, - ред.) Кулебі, і взагалі київському режимові, що це комерційний проєкт, який вигідний тим країнам і тим партнерам, які в ньому беруть участь", - додала Захарова.

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Раніше повідомлялося про те, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що "Північний потік-2" становить загрозу і умовою його запуску має бути деокупація українських територій.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час нещодавнього візиту американської делегації до Києва закликав США і Євросоюз зупинити реалізацію проєкту Північний потік-2. Запуск російського трубопроводу несе загрозу національній безпеці української держави.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков стверджував, що у зв'язку з добудовою першої нитки СП-2 виникає ймовірність російських провокацій проти об'єктів критичної інфраструктури України.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков допустив ситуацію, при якій виникнуть нові проблеми з Північним потоком-2 на етапі страхування та сертифікації газопроводу.