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У Росії відповіли на ультиматум Кравчука на переговорах щодо Донбасу

4 квітня 2021, 12:26

Вимога Леоніда Кравчука виключити з переговорів засуджену в Україні за тероризм Майю Пирогову зачепила росіян.

Кравчук
У Росії відповіли на ультиматум Кравчука на переговорах щодо Донбасу / УНІАН

Кожна зі сторін контактної групи щодо Донбасу сама визначає склад своєї делегації, глава української сторони міг висловити свою особисту позицію щодо перемовника від "ДНР", заявив так званий сенатор від Криму Сергій Цеков, коментуючи вимогу Леоніда Кравчука виключити з переговорів засуджену в Україні за тероризм Маю Пирогову.

"Це думка самого Кравчука, я його добре знаю. Мабуть, вона щось йому сказала, що йому не сподобалося. Він, бачте, великий політик", - сказав Цеков, повідомляє РИА Новости.

Він також додав, що "кожна сторона сама визначає склад своєї делегації". Парламентарій упевнений, що Кравчук, як учасник переговорного процесу, не повинен був переводити це питання у публічну площину.

Також Цеков сказав, що "не потрібно у всьому бачити руку американців", за його словами, "українські політики самі йдуть шляхом руйнування своєї країни, переговорного процесу щодо ситуації на південному сході України".

Зазначимо, раніше Леонід Кравчук заявив, що представники української делегації не братимуть участь у консультаціях політичної підгрупи, поки спеціальний представник чинного голови ОБСЄ і модератор у ТКГ Хайді Грау не доб'ється виключення з переговорів засудженої в Україні за тероризм "громадської експертки" від ОРДО Маї Пирогової.

Переговори щодо Донбасу - про що йшлося раніше:

  • 21 березня представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш заявив, що Російська Федерація на переговорах Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу йде на свідомі провокації. Зокрема, у переговорах спробувала взяти участь засуджена Україною за тероризм Мая Пирогова.
  • 31 березня прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що троє з чотирьох лідерів країн нормандської четвірки - президент Росії Володимир Путін, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель - згодні з необхідністю проведення нормандського саміту. Однак для цього треба виконати домовленості, досягнуті сторонами в Парижі у грудні 2019 року.
  • 2 квітня відбулися перші телефонні переговори президента України Володимира Зеленського з американським главою держави Джо Байденом. Під час дискусії глава США заявив про підтримку Вашингтоном української держави у військовому конфлікті на Донбасі.

новини Росії війна на Донбасі ТКГ Леонід Кравчук
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