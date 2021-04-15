У Росії перейшли до погроз у відповідь на нові санкції США

У РФ заговорили про "дзеркальну відповідь" США на санкції

У Росії пригрозили США дзеркально відповісти на нові санкції, введені Вашингтоном проти Москви.

За словами заступника голови комітету Держдуми з міжнародних справ Олексія Чепи, РФ вишле 10 співробітників дипмісії США в Росії, повідомляє Інтерфакс.

"І повірте, у нас є компанії, до яких у нас є реальні претензії щодо реального втручання в наші внутрішні справи, проти яких будуть прийняті відповідні, аналогічні дії", - сказав Чепа агентству в четвер.

За словами парламентарія, таким чином, відповідні санкції будуть носити дзеркальний характер - Росія буде змушена піти на цей крок, незважаючи на те, що він "не покращує міжнародну обстановку".

"Природно, русофобське лобі в Америці не зупиняє свою машину", - зазначив Чепа.

У свою чергу посол США в Москві викликаний в МЗС РФ, заявила в четвер офіційний представник зовнішньополітичного відомства Марія Захарова.

"У МЗС Росії викликаний посол США. Ми поділимося з вами додатковою інформацією за підсумками цієї розмови, яка буде для американської сторони важкою", - сказала вона на брифінгу.

Захарова також анонсувала "невідворотну" відповідь Москви на нові санкції Вашингтона. "Подібна агресивна поведінка, безумовно, отримає рішучу відсіч, відповідь на санкції буде невідворотною", - сказала вона.

"У Вашингтоні повинні усвідомити, що за деградацію двосторонніх відносин доведеться розплачуватися. Відповідальність за те, що відбувається цілком лежить на США", - підкреслила Захарова.

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Нові санкції США проти Росії: