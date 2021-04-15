У Росії перейшли до погроз у відповідь на нові санкції США

РФ вишле 10 співробітників дипмісії США в Росії у відповідь на дії Вашингтона.
У Росії пригрозили США дзеркально відповісти на нові санкції, введені Вашингтоном проти Москви.
За словами заступника голови комітету Держдуми з міжнародних справ Олексія Чепи, РФ вишле 10 співробітників дипмісії США в Росії, повідомляє Інтерфакс.
"І повірте, у нас є компанії, до яких у нас є реальні претензії щодо реального втручання в наші внутрішні справи, проти яких будуть прийняті відповідні, аналогічні дії", - сказав Чепа агентству в четвер.
За словами парламентарія, таким чином, відповідні санкції будуть носити дзеркальний характер - Росія буде змушена піти на цей крок, незважаючи на те, що він "не покращує міжнародну обстановку".
"Природно, русофобське лобі в Америці не зупиняє свою машину", - зазначив Чепа.
У свою чергу посол США в Москві викликаний в МЗС РФ, заявила в четвер офіційний представник зовнішньополітичного відомства Марія Захарова.
"У МЗС Росії викликаний посол США. Ми поділимося з вами додатковою інформацією за підсумками цієї розмови, яка буде для американської сторони важкою", - сказала вона на брифінгу.
Захарова також анонсувала "невідворотну" відповідь Москви на нові санкції Вашингтона. "Подібна агресивна поведінка, безумовно, отримає рішучу відсіч, відповідь на санкції буде невідворотною", - сказала вона.
"У Вашингтоні повинні усвідомити, що за деградацію двосторонніх відносин доведеться розплачуватися. Відповідальність за те, що відбувається цілком лежить на США", - підкреслила Захарова.
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Нові санкції США проти Росії:
- Президент США Джо Байден підписав нове розпорядження про санкціях проти РФ 15 квітня.
- Росію карають за дії її уряду і спецслужб проти суверенітету та інтересів США (підрив проведення вільних виборів, участь у зловмисних кібератаці проти США, корумпування іноземних урядів, порушення міжнародного права).
- Санкції накладені на вісім фізичних і юридичних осіб, пов'язаних з триваючою російською окупацією і репресіями в Криму.
- Заборонено фінансовим установам США брати участь на первинному ринку рублевих або нерублевих облігацій РФ, випущених після 14 червня 2021 р.
- Санкції накладені на шість російських технологічних компаній, які надають підтримку кіберпрограмі російських спецслужб.
- Накладено санкції на 32 юридичних і фізичних осіб, які здійснюють спрямовані урядом Росії спроби вплинути на президентські вибори в США.
- США висилають десять співробітників з російської дипломатичної місії у Вашингтоні. В особовому складі є представники російських спецслужб, вказується в повідомленні.