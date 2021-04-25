У Росії за указом Путіна оголосили про новий "статус" США

Путін підписав указ про недружні країни 23 квітня / Reuters

Москва на виконання указу президента РФ Володимира Путіна почала складати список держав, які російська влада вважає недружніми. Там вже опинилися Сполучені Штати Америки. Країнам, які входять до списку недружніх держав, не можна буде наймати громадян Росії для роботи в їх дипломатичних відомствах. Про це заявила представниця МЗС Марія Захарова.

Як повідомляє ТАСС, вона розповіла про те, що згідно з указом Путіна, недружні держави не зможуть брати на роботу громадян РФ до своїх дипломатичних представництв. Очікується вихід розпорядження уряду Росії для забезпечення роботи цього документа. Список наразі тільки складають, проте туди вже встигли потрапити США.

"А хто ж ці самі недружні держави? Список наразі формується. Як ми розуміємо, вся історія почалася з чергового витка недружніх дій США. Як ви розумієте і як я можу це підтвердити, природно, в списку фігурують США", - пояснила Захарова, додавши, що список буде опубліковано після розпорядження уряду.читайте такожБайден відреагував на заяву Путіна під час саміту з клімату

Також вона підкреслила, що такі дії є відповіддю РФ на "ворожі недружні акції" проти Москви і не пов'язані з "агресією" російської влади.

Довідка

Указ Путіна про недружні країни

Російський президент Володимир Путін 23 квітня підписав указ, яким передбачається застосування заходів проти низки "недружніх" для Росії країн. Глава держави запропонував обмежити або заборонити зовнішньополітичним відомствам таких країн брати на роботу громадян РФ. Скласти список недружніх для Москви держав Путін доручив уряду.

Відносини США і Росії