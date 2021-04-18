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В Росії підліток влаштував ДТП з п'ятьма жертвами: головні подробиці

18 квітня 2021, 15:38

Сьогодні сталася ДТП в Новочеркаську. Попередньо відомо, що всі жертви – неповнолітні.

У Росії авто, за кермом якого був підліток, потрапило в аварію, багато жертв
У РФ авто, за кермом якого був підліток, потрапило в аварію, багато жертв / Скріншот

У місті Новочеркаськ Ростовської області Росії машина, за кермом якої знаходився хлопець, 2007 року народження, потрапила в аварію. В результаті ДТП загинули п'ятеро осіб. Всього в авто знаходилися шестеро осіб. У Мережі з'явилася інформація, що до аварії підліток-водій гнав на червоний сигнал світлофора.

Після аварії вижив один потерпілий та потрапив у реанімації, пише ТАСС з посиланням на відомості Головного управління МВС у Ростовській області.

За відомостями відділу пропаганди управління Державної інспекції безпеки дорожнього руху у регіоні, ДТП в Новочеркаську сталося у Машинобудівному провулку у районі будинку №4 близько 04:30 – авто Hyundai Accent врізалося у дерево.

Попередньо встановлено, що всі жертви аварії – неповнолітні, їх особи встановлювали.

У мерії Новочеркаська повідомили, що в аварії постраждала дитина, і її стан оцінювався як середньої тяжкості.

Смертельна аварія в Новочеркаську – відео з місця трагедії

За кермом іномарки був хлопець, якому напередодні виповнилося 14 років, є припущення, що в авто були його друзі, з якими він святкував день народження, повідомляє interfax.ru з посиланням на джерело.

"...У момент автоаварії з ним e машині перебували троє хлопців 13-15 років, а також дві дівчинки 14-15 років. Вижив лише один 15-річний пасажир...", – поділився співрозмовник.

Telegram-канал Mash дізнався, що водій-підліток сильно перевищував швидкість та їхав на червоний.

Поліція почала справу за ч. 5 ст. 264 Кримінального кодексу РФ – Порушення правил дорожнього руху та експлуатації транспортних засобів, що призвело з необережності смерть двох чи більше осіб.

Згідно із законодавством, до кримінальної відповідальності можуть притягнути громадян, які вже досягли 16-річного віку. За дітей, яким ще немає 16-ти, відповідальність несуть батьки.

Нагадаємо, у Росії можна починати водити машину після досягнення 18-річчя – у цьому віці видають права категорії В.

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