У Росії пригрозили Зеленському і Україні повномасштабною війною

У Раді Федерації звинуватили Зеленського в нібито погрозах Росії і порадили йому зателефонувати Саакашвілі / Скріншот YouTube

Перший заступник голови комітету Ради Федерації РФ з міжнародних справ Володимир Джабаров вважає, що президент України Володимир Зеленський "погрожує" Росії і посварився з Білоруссю. Якщо Київ нібито піде на прямий військовий конфлікт з росіянами, то Україна зіткнеться з грузинським сценарієм. При цьому він стверджує, що НАТО не підтримає українську державу в рамках повномасштабного російсько-українського конфлікту.

Російський політик у коментарі ТАСС заявив, що Україна не зможе інтегруватися до Північноатлантичного альянсу через територіальні проблеми. Така ситуація пов'язана з конфліктом на сході країни і сусідніми країнами, у тому числі і з Білоруссю.

"У НАТО приймають за умови, що в країні немає жодних внутрішніх конфліктів або конфліктів з сусідніми країнами. У нього (у Зеленського) і всередині конфлікт, на південному сході, і з сусідніми країнами - з Білоруссю посварився, з нами, погрожує нам. Нехай він забуде про цю мрію, до НАТО він ніколи не потрапить", - стверджує Джабаров.

За його словами, українському президенту варто подумати над тим, як зберегти владу. Північноатлантичний альянс не підтримає Україну в тому випадку, якщо Зеленський "вступить в конфлікт з Росією". Про це свідчить грузинський сценарій.читайте такожУ Кремлі заявили про позицію Путіна щодо "захисту росіян" на Донбасі

"Якщо він думає, що натовці захищатимуть, якщо він вступить в конфлікт з Росією, він глибоко помиляється. Нехай подзвонить і порадиться з Саакашвілі. Він йому розповість, як це буває", - вважає російський сенатор.

Також він додав, що єдиним варіантом вирішення військового конфлікту на Донбасі є виконання Мінських угод. Однак Україна не готова до такого розвитку подій.

"Але українська влада торпедувала усі Мінські домовленості. Вочевидь, вони до цього не готові", - підкреслив Джабаров.

Довідка

Війна Росії і Грузії 2008

Російські війська 7 серпня 2008 року вторглися на територію Грузії для підтримки сепаратистів. Збройні дії тривали 5 днів і завершилися 12 серпня 2008 року. Грузини програли війну. За підсумками військових дій РФ офіційно визнали грузинські території Абхазію і Південну Осетію незалежними "державами". Цивілізоване світове співтовариство продовжує вважати їх територіями Грузії.

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