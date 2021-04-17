У Росії проти Моргенштерна завели справу: стала відома позиція репера

Моргенштерну загрожує адміністративний штраф, дізналися журналісти / instagram.com/morgen_shtern

У Росії проти репера Моргенштерна (справжнє ім'я – Алішер Валєєв) порушено адміністративну справу за пропаганду наркотичних речовин. Адвокат артиста Сергій Жорін підтвердив факт початку справи і розкрив позицію свого підзахисного.

Справу проти Моргенштерна порушило Управління з контролю за обігом наркотиків Головного управління МВС у Москві, повідомляє ТАСС з посиланням на відомості джерела.

За даними агентства, проти репера порушили справу через кліпи Family та Розовое вино-2.

"...Приводом для притягнення артиста до адміністративної відповідальності послужила заява колишнього депутата від ЛДПР Дмитра Носова, який поскаржився на кліпи...", – наголошується у матеріалі.

Проти Моргенштерна розпочато справу за ч. 1 ст. 6.13 кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення. Реперу загрожує покарання у вигляді адміністративного штрафу в сумі до 1 млн рублів.

Жорін заявив, що Моргенштерн не визнає свою провину.

"...У зв'язку з цим призначено комплекс експертиз, в тому числі лінгвістична, яка й визначить, чи є пропаганда чи її немає ...", – сказав юрист.

В останні дні березня у Генпрокуратуру Росії звернулася Ліга безпечного Інтернету й попросила перевірити, чи не пропагує Моргенштерн наркотики у дитячому середовищі.

Кліпи Моргенштерна Розовое вино-2 і Family вийшли у березні поточного року. Відеороботи було знято разом з репером Yung Trappa (Владислав Ширяєв).

Довідка. Алішер Валєєв народився в Уфі (Башкортостан, Росія) 17 лютого 1998 року, пише Вікіпедія. Став популярним завдяки пародійному шоу на YouTube під назвою #ИзиРеп.