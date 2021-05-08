Стало відомо про нові плани Росії щодо добудови газопроводу СП-2

У Росії сподіваються, що Північний потік-2 вдасться добудувати до виборів у німецький Бундестаг / Reuters

Російський газопровід Північний потік-2 може бути добудовано до кінця вересня. Причому у Москві сподіваються, що роботи зі спорудження трубопроводу вдасться завершити ще до того, як відбудуться вибори до німецького парламенту. Про це заявив посол Росії у Берліні Сергій Нечаєв.

Як повідомляє ТАСС, російський дипломат сподівається, що газопровід добудують до кінця вересня. За його словами, на процесі добудови газопроводу можуть позначитися погодні умови.читайте такожНа Північний потік-2 чекає ще один удар: експерт пояснив причину краху газопроводу

"Я дуже сподіваюся на те, що він буде готовий ще до виборів у Бундестаг. Важливе значення для завершення проекту має погода. Якщо вона буде краще, то ми швидше просунемося вперед", - підкреслив Сергій Нечаєв.

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