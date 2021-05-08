Стало відомо про нові плани Росії щодо добудови газопроводу СП-2

У МЗС РФ в якості перешкоди для добудови газопроводу СП-2 бачать не тільки політичні умови.
Російський газопровід Північний потік-2 може бути добудовано до кінця вересня. Причому у Москві сподіваються, що роботи зі спорудження трубопроводу вдасться завершити ще до того, як відбудуться вибори до німецького парламенту. Про це заявив посол Росії у Берліні Сергій Нечаєв.
Як повідомляє ТАСС, російський дипломат сподівається, що газопровід добудують до кінця вересня. За його словами, на процесі добудови газопроводу можуть позначитися погодні умови.читайте такожНа Північний потік-2 чекає ще один удар: експерт пояснив причину краху газопроводу
"Я дуже сподіваюся на те, що він буде готовий ще до виборів у Бундестаг. Важливе значення для завершення проекту має погода. Якщо вона буде краще, то ми швидше просунемося вперед", - підкреслив Сергій Нечаєв.
Північний потік-2 новини
- Росія зіткнулася з новими проблемами в процесі добудови газопроводу Північний потік-2 після 1 січня 2021 року. У зв'язку з тим, що набув чинності новий закон про оборонний бюджет США, Вашингтон отримав можливість впроваджувати санкції щодо будь-яких юридичних осіб, прямо або опосередковано пов'язаних з реалізацією російського проекту.
- У Держдепі США попереджали про те, що Вашингтон продовжує стежити за процесами, пов'язаними з завершенням будівництва трубопроводу СП-2 і планують посилення санкцій.
- Глава Держдепу Ентоні Блінкен казав, що президент Байден, як і раніше, скептично ставиться до ідеї, пов'язаної з завершенням проекту Північний потік-2 і дотримується точки зору, згідно з якою газопровід не повинен запрацювати. У Вашингтоні вважають, що плани щодо завершенню СП-2 шкодять інтересам союзників американської держави - України та Польщі.