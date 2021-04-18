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У Росії розкрили сценарій провалу зустрічі Путіна і Байдена

18 квітня 2021, 15:16

Ситуація навколо України може призвести до нового варіанту Карибської кризи Москвою і Вашингтоном, вважає Олексій Пушков.

Джо Байден
У Росії заявили, що Байден не повинен "читати нотації" Путіну / Reuters

Можлива зустріч президента США Джо Байдена з главою РФ Володимиром Путіним може стати провальною. Наразі незрозуміло, до яких змін призведуть американо-російські перемовини. Якщо господар Білого дому говоритиме з главою Кремля з позиції сили, то дискусія призведе до невдачі і прокладе шлях до нової Карибської кризи – цього разу через ситуацію з Україною. Про це заявив російський сенатор Олексій Пушков.

У своєму Telegram-каналі політик пише про те, що в історії були різні перемовини Москви і Вашингтона. Проходили і невдалі саміти, серед яких перемовини Хрущова і Кеннеді у Відні у 1961 році. В результаті світ став свідком Карибської кризи. Тоді лідери США і СРСР не змогли домовитися. При цьому у Кеннеді не було такого початково поганого ставлення до Хрущова, як у Байдена до Путіна.

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За словами Пушкова, цілком ймовірно, що на зустрічі з Путіним американський президент в рамках перемовного процесу спробує діяти з позиції сили. Якщо глава США діятиме таким чином, то може статися "новий варіант Карибської кризи", причому цього разу навколо України.читайте такожДипломат розкрив ударний план США і Байдена проти Росії

"У Байдена ці ноти прослизають вже зараз. З цього нічого не вийде: Путін на тиск не піддасться (згадаємо невдалу спробу Обами натиснути на Путіна щодо Сирії у 2013 році у Лох-Ерні, на останньому саміті "Великої вісімки"). Якщо Байден піде цим шляхом, саміт не буде успішним, а може стати і провальним", - підкреслив Олексій Пушков.

Відносини США і Росії

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