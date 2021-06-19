У Росії розбився літак, багато жертв і постраждалих

У Росії розбився літак / фото Telegram Інцидент Кузбас

Семеро людей загинули під час жорсткої посадки літака L-410 в Кемеровській області Росії.

Літак впав на аеродромі "Танай" в Кемеровській області під час тренувального польоту з парашутистами, повідомляє РИА Новости у Telegram з посиланням на екстрені служби. Постраждалі у важкому стані.

За попередніми даними, літак не зміг набрати висоту. Під час зльоту він почав розвертатися і зачепив крилом землю.

Усього на борту перебували 19 осіб: 17 парашутистів і два члени екіпажу.

Як повідомляє ТАСС у Telegram, кількість загиблих при катастрофі літака в Кемеровській області зросла до 9, постраждали 10 осіб.

За інформацією Telegram-каналу Lshot, під час зльоту командир доповів про відмову одного з двигунів і почав повертатися на аеродром, але під час розвороту судно зачепилося за дерево і впало на землю.

Трохи згодом стало відомо, що на борту літака був російський мільярдер Тимур Франк.

"Кузбаський бізнесмен і керівник вугільного розрізу "Кузнецький Південний" Тимур Франк постраждав під час аварії літака Л-410 в Кемеровській області. Зараз він госпіталізований", - розповіли журналісти.

читайте такожУ Бразилії розбився літак з відомими футболістами і президентом клубу

Раніше військовий літак АН-26 розбився під час аварійної посадки в Алмати (Казахстан). Загинули чотири людини, ще двоє постраждали.