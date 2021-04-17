У Росії розбився гелікоптер, є жертва

Вертоліт розбився в Росії

У Краснодарському краї Росії під час жорсткої посадки вертольоту Мі-2 загинув пілот, повідомляє ТАСС із посиланням на пресслужбу МНС РФ.

"У результаті жорсткої посадки вертольота в районі 52-го км автодороги Краснодар-Новоросійськ загинув пілот, чоловік 1960 року народження. Служби екстреного реагування на місці", - сказали в МНС.

Відзначається, що вертоліт здійснив жорстку посадку в районі селища Ільський під час зрошення полів.

За даними екстрених служб, причиною аварії могла стати технічна несправність, "через яку пілот спробував здійснити посадку, але машина при зіткненні з землею зруйнувалася". Розглядаються й інші Версії аварії.

До ліквідації НП залучаються 26 осіб, задіяні вісім одиниць техніки.

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