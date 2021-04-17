У Росії розбився гелікоптер, є жертва

Відзначається, що вертоліт здійснив жорстку посадку в районі селища Ільський під час зрошення полів.
У Краснодарському краї Росії під час жорсткої посадки вертольоту Мі-2 загинув пілот, повідомляє ТАСС із посиланням на пресслужбу МНС РФ.
"У результаті жорсткої посадки вертольота в районі 52-го км автодороги Краснодар-Новоросійськ загинув пілот, чоловік 1960 року народження. Служби екстреного реагування на місці", - сказали в МНС.
Відзначається, що вертоліт здійснив жорстку посадку в районі селища Ільський під час зрошення полів.
За даними екстрених служб, причиною аварії могла стати технічна несправність, "через яку пілот спробував здійснити посадку, але машина при зіткненні з землею зруйнувалася". Розглядаються й інші Версії аварії.
До ліквідації НП залучаються 26 осіб, задіяні вісім одиниць техніки.
Катастрофа літака МАУ в Ірані - про що раніше повідомляв Главред:
- 8 січня 2020 року в Ірані розбився літак МАУ, який виконував рейс за маршрутом Тегеран-Київ. Загинули 176 осіб. На борту Boeing 737 перебували 11 громадян України, у тому числі 9 членів екіпажу, а також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини та Великобританії.
- Через три дні президент Ірану Хасан Рухані визнав, що український лайнер був збитий "в результаті ненавмисної людської помилки", і пообіцяв притягнути винних до відповідальності.
- Пізніше Іран погодився виконати всі свої зобов'язання за міжнародними конвенціями у сфері авіації.
- 10 лютого ЗМІ повідомили про те, що розвідка Канади отримала в своє розпорядження аудіозапис, на якому людина з голосом схожим на главу МЗС Ірану Джавада Заріфа розкриває можливі причини аварії літака МАУ. Згідно з повідомленням, міністр допустив, що літак міг бути збитий навмисно.
Автор: Катерина Трохимчук