У Радфеді заявили , що до списку недружніх для Росії країн можуть потрапити організації колишнього блоку ОВД / RatingBet

Список держав, які Росія вважає недружніми, може бути доповнено іншими країнами у тому випадку, якщо триватиме "антиросійська політика". Зокрема, під удар можуть потрапити колишні країни Варшавського договору, які приєдналися до НАТО і піддають жорсткій критиці політику Москви. Про це заявив заступник голови комітету Ради Федерації РФ з міжнародних справ Володимир Джабаров.

"Список недружніх Росії країн може розширюватися у разі продовження антиросійської політики", - сказав він у коментарі РИА Новости.

За його словами, мова йде про "недружню" позицію країн, які в минулому перебували у Організації Варшавського договору, а наразі включені у НАТО. Як вважає політик, такі держави "дуже завзято виконують команди з Вашингтона".

Також російський парламентарій додав, що розширення списку країн, які у РФ вважають недружніми, призведе до зміни політики Москви щодо таких держав і знизить рівень критики щодо Росії.читайте такожУ Росії за указом Путіна оголосили про новий "статус" США

"Вже знижується чисельність посольств цих країн у РФ, можливі обмеження і в економічному співробітництві... (така ситуація, - ред.) остудить "гарячі голови", які звикли у всьому звинувачувати Росію", - підкреслив Володимир Джабаров.

Список недружніх країн Росії