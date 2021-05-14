У Росії вибухнули умовою щодо розширення списку недружніх країн

Зовнішня політика РФ зміниться щодо країн, які стали недружніми для Москви, стверджує Володимир Джабаров.
Список держав, які Росія вважає недружніми, може бути доповнено іншими країнами у тому випадку, якщо триватиме "антиросійська політика". Зокрема, під удар можуть потрапити колишні країни Варшавського договору, які приєдналися до НАТО і піддають жорсткій критиці політику Москви. Про це заявив заступник голови комітету Ради Федерації РФ з міжнародних справ Володимир Джабаров.
"Список недружніх Росії країн може розширюватися у разі продовження антиросійської політики", - сказав він у коментарі РИА Новости.
За його словами, мова йде про "недружню" позицію країн, які в минулому перебували у Організації Варшавського договору, а наразі включені у НАТО. Як вважає політик, такі держави "дуже завзято виконують команди з Вашингтона".
Також російський парламентарій додав, що розширення списку країн, які у РФ вважають недружніми, призведе до зміни політики Москви щодо таких держав і знизить рівень критики щодо Росії.читайте такожУ Росії за указом Путіна оголосили про новий "статус" США
"Вже знижується чисельність посольств цих країн у РФ, можливі обмеження і в економічному співробітництві... (така ситуація, - ред.) остудить "гарячі голови", які звикли у всьому звинувачувати Росію", - підкреслив Володимир Джабаров.
Список недружніх країн Росії
- Уряд РФ у п'ятницю, 14 травня, опублікував розпорядження про затвердження переліку недружніх держав, який раніше наказав прийняти Путін своїм указом від 23 квітня. У список недружніх для Москви країн потрапили США і Чехія.
- Обмежувальні заходи Росії передбачають заборону дипломатичним відомствам Вашингтона наймати на роботу російських громадян. Дипломатична місія Праги може укладати договори з обмеженою кількістю росіян.