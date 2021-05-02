У Росії різко відреагували на плани Великої сімки щодо Москви і Пекіну

Велика сімка - це організація, яка нічого не вирішує, стверджує Володимир Джабаров.
Перший заступник голови комітету Ради Федерації РФ з міжнародних справ Володимир Джабаров вважає, що G7, мовляв, давно перетворилася на "застійну" організацію, яка не приймає самостійних рішень. З цієї причини Москва не поставиться серйозно до ініціативи Великобританії щодо протидії пропаганді Росії та Китаю.
"Велика сімка", на відміну від G20, сама давно не вирішує і перетворилася на застійну організацію. Ці заяви і плани більше робляться на публіку", - сказав російський політик у коментарі РИА Новости.
Також він додав, що Росія не має наміру реагувати на пропозицію Британії, пов'язану з протидією пропаганді Москви і Пекіна.читайте такожКитай "наїхав" на США через нові санкції проти Росії
"Їхні заклики до протидії Росії перетворилися давно на загальноприйняту практику, на яку ми не реагуємо. Про це не раз казав і президент, і МЗС", - підкреслив Володимир Джабаров.
Ініціатива Британії щодо Росії та Китаю
- Глава МЗС Великобританії Домінік Рааб запропонував країнам Великої сімки розробити загальний механізм протидії пропаганді Росії та Китаю, які дезінформують Захід з питань виборів та коронавірусної інфекції.
- Дипломат розповів, що Британія визначила Росію в якості головної загрози королівству, і нагадав про наміри багатьох союзників Лондона з'ясувати, за яких умов стала можливою поява пандемії COVID-19.