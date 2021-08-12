У Росії впав гелікоптер з туристами: загинули 8 людей з 16

РосЗМІ з посиланням на джерела повідомляють, що гелікоптеру, що розбився, було майже 40 років / mchs.gov.ru

У Росії сталася авіакатастрофа. У Кроноцькому заповіднику на Камчатці розбився гелікоптер Мі-8, на облавку якого перебували 16 осіб. Серед них було троє членів екіпажу та 13 пасажирів, зокрема і дитина.

Вижити вдалося восьми людям. П'ятьох постраждалих направили в Крайову лікарню Петропавловська-Камчатського, інші залишилися в прилеглому селищі, передає Русская служба ВВС.

За словами рятувальників, гелікоптер упав у курильське озеро і затонув на глибині близько 100 метрів. Зараз на місці авіакатастрофи працюють водолази, але у них із собою спорядження для роботи лише на глибині до 20 метрів.

Гелікоптер Мі-8 належить компанії Витязь-Аеро. Комерційний директор компанії Дмитро Черних стверджує, що гвинтокрил був у справному стані та пройшов капітальний ремонт в 2020 році. Водночас росЗМІ з посиланням на джерела повідомляють, що гелікоптеру, що розбився, було майже 40 років.

Сертифікат льотної придатності гелікоптера закінчується менш ніж через рік - 16 червня 2022 року.

Як повідомляв Главред, вдень 20 жовтня 2020 року в Росії в районі села Бобровське Вологодської області розбився гелікоптер Robinson R44, який належить вертолітній компанії Аеросоюз, і впав у річку Сухона.

ЗМІ дізналися, що внаслідок падіння вертольота загинув Олег Васильєв і президент Аеросоюзу Сергій Мозер.