У Росії рвонув багатоквартирний будинок – ЗМІ дізналися про жертв

Вибух в Росії стався в одному з сіл, з'ясували журналісти.
У селі Маргуша Дальнеконстантиновського району Нижньогородської області стався вибух у багатоквартирному будинку.
У будинку вибухнув побутовий газ, під завалами шукали людей, пише interfax.ru з посиланням на джерело.
У результаті вибуху у будинку загинула дитина та постраждали двоє дорослих, повідомляє tass.ru з посиланням на відомості співрозмовника в екстрених службах.
За даними Telegram-каналу Ni Mash, жертвами стали три особи.
"Під час вибуху газу сталося часткове обвалення другого та третього поверхів у центральній частині будинку. У результаті загинула дитина...", – з'ясували журналісти.
Також з'явилася інформація, що після вибуху почалася потужна пожежа – вогонь охопив площу понад 1 тисячу квадратних метрів.
Вибух будинку в Росії та пожежа – опубліковано відео з місця надзвичайної події
За відомостями джерела РИА Новости в екстрених службах, будинок міг рвонути через витік газу у зв'язку з несправністю обладнання, йдеться у Telegram агентства.
- Довідка.Село Маргуша має невелике населення, станом на 2010 рік у населеному пункті було 309 жителів, пише Вікіпедія.
- Найближче велике місто – Нижній Новгород. Від села Маргуша до Нижнього Новгорода понад 90 кілометрів.