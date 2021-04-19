У Росії рвонув багатоквартирний будинок – ЗМІ дізналися про жертв

У результаті вибуху в РФ загинули три особи, дізналися журналісти / Скріншот

У селі Маргуша Дальнеконстантиновського району Нижньогородської області стався вибух у багатоквартирному будинку.

У будинку вибухнув побутовий газ, під завалами шукали людей, пише interfax.ru з посиланням на джерело.

У результаті вибуху у будинку загинула дитина та постраждали двоє дорослих, повідомляє tass.ru з посиланням на відомості співрозмовника в екстрених службах.

За даними Telegram-каналу Ni Mash, жертвами стали три особи.

"Під час вибуху газу сталося часткове обвалення другого та третього поверхів у центральній частині будинку. У результаті загинула дитина...", – з'ясували журналісти.

Також з'явилася інформація, що після вибуху почалася потужна пожежа – вогонь охопив площу понад 1 тисячу квадратних метрів.

Вибух будинку в Росії та пожежа – опубліковано відео з місця надзвичайної події

За відомостями джерела РИА Новости в екстрених службах, будинок міг рвонути через витік газу у зв'язку з несправністю обладнання, йдеться у Telegram агентства.