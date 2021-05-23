У Росії зробили прогноз щодо зустрічі Зеленського з Путіним і питання Криму

У Радфеді не вірять, що Путін і Зеленський зможуть про щось домовитися / УНІАН

Можлива зустріч президента України Володимира Зеленського з російським главою держави Володимиром Путіним навряд чи призведе до зміни політики українського гаранта щодо Росії. Київ не зможе налагодити діалог з Москвою, тому що курс держави спрямований на Захід. Зеленський може підняти питання про ситуацію з Кримом, однак РФ застосує свої аргументи. Про це заявив російський сенатор Сергій Цеков.

"Орієнтація на західних партнерів завадить Києву налагодити діалог з Москвою. Бажання підтримати свій рейтинг, велика дружба з українськими націоналістами - все це може призвести до ситуації, коли від Зеленського не доводиться чекати якихось важливих державних рішень на російському напрямку", - сказав він у коментарі РИА Новости.

При цьому політик вважає, що якщо Зеленський на зустрічі з Путіним почне розмову про ситуацію з анексією Криму, то росіяни розкажуть йому історію про нібито "несправедливе" приєднання півострова до України.читайте такожУ Путіна оголосили про готовність говорити з Зеленським щодо Криму

"Це не Європа, де можна розповідати різне. У Росії завжди знали правду про те, що Крим завжди був частиною Росії, а кримчани вважають себе росіянами" – підкреслив Сергій Цеков.

Зустріч Зеленського і Путіна