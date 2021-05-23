У Росії зробили прогноз щодо зустрічі Зеленського з Путіним і питання Криму

У Раді Федерації не чекають від Зеленського рішень, спрямованих у бік Росії.
Можлива зустріч президента України Володимира Зеленського з російським главою держави Володимиром Путіним навряд чи призведе до зміни політики українського гаранта щодо Росії. Київ не зможе налагодити діалог з Москвою, тому що курс держави спрямований на Захід. Зеленський може підняти питання про ситуацію з Кримом, однак РФ застосує свої аргументи. Про це заявив російський сенатор Сергій Цеков.
"Орієнтація на західних партнерів завадить Києву налагодити діалог з Москвою. Бажання підтримати свій рейтинг, велика дружба з українськими націоналістами - все це може призвести до ситуації, коли від Зеленського не доводиться чекати якихось важливих державних рішень на російському напрямку", - сказав він у коментарі РИА Новости.
При цьому політик вважає, що якщо Зеленський на зустрічі з Путіним почне розмову про ситуацію з анексією Криму, то росіяни розкажуть йому історію про нібито "несправедливе" приєднання півострова до України.читайте такожУ Путіна оголосили про готовність говорити з Зеленським щодо Криму
"Це не Європа, де можна розповідати різне. У Росії завжди знали правду про те, що Крим завжди був частиною Росії, а кримчани вважають себе росіянами" – підкреслив Сергій Цеков.
Зустріч Зеленського і Путіна
- Президент України Володимир Зеленський 20 травня сказав про те, що Банкова і Кремль ведуть перемовини про організацію зустрічі українського гаранта з главою РФ Володимиром Путіним.
- Інформацію підтвердили і у Кремлі: Дмитро Пєсков заявив, що в цьому напрямку перемовини веде заступник голови АП РФ Дмитро Козак. Однак у Москві наразі не впевнені в тому, що зустріч Путіна і Зеленського відбудеться.
- На думку Зеленського, щоб врегулювати конфлікт на Донбасі, перемовини треба вести саме з Путіним. Він не виключив варіант, за якого подібний формат дискусії можна організувати за участю Вашингтона.
- Радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що Зеленський може домовитися з Путіним відносно низки питань щодо Донбасу.