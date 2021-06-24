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У Росії штам Дельта вбиває людей пачками: у Москві рекордна кількість смертей

24 червня 2021, 16:02

За словами мера Москви Собяніна, столиця РФ знаходиться майже на піку захворюваності. Всього за останню добу в Росії було виявлено 568 смертей від COVID-19.

Швидка допомога
У Росії штам Дельта вбиває людей пачками / Reuters

У Москві і Санкт-Петербурзі другий день поспіль фіксують рекордне кількість померлих від коронавірусу-19 людей. Про це повідомляють російські ЗМІ та оперативний штаб російської столиці.

24 червня там повідомили про 92 і 99 смертей відповідно. За минулу добу, 23 червня, виявили 88 летальних випадків в столиці РФ і 93 в Санкт-Петербурзі.

За словами мера Москви Собяніна, столиця РФ знаходиться майже на піку захворюваності. Всього за останню добу в Росії було виявлено 568 смертей і 20 182 нових випадки COVID-19 — це максимальна цифра з січня 2021 року.

З початку пандемії в Росії зафіксовано 5 388 695 випадків коронавірусу. За весь період померло 131 463 людини, одужали 4 915 615.

Варто відзначити, що така ситуація з коронавірусом в сусідній Росії виникла через попадання і поширення в країні "індійського" штаму коронавірусу "Дельта", який є найагресивнішим і найбільш заразним.

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читайте такожВ ЄС стартувала експертиза вакцини від коронавірусу з Росії Супутник V

Нагадаємо, раніше, 11 серпня 2020 року, про реєстрацію вакцини від коронавірусу Супутник V заявив президент РФ Володимир Путін. Він також розповів, що одна з його дочок пройшла процедуру вакцинації даним препаратом.

Ефективність російської вакцини Супутник V від коронавірусу в ході першого проміжного аналізу даних третьої фази досліджень склала 92%. Директор Центру імені Гамалеї Олександр Гінцбург заявив, що можна починати масову вакцинацію.

У Всесвітній організації охорони здоров'я розкритикували процес ліцензування російської вакцини. У ВООЗ акцентували увагу на тому, що вакцина не пройшла належних клінічних досліджень. Тому на даний момент не можна зробити висновок про безпеку та ефективність препарату.

новини Росії коронавірус COVID-19
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