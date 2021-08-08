У Росії доглядальниця побила 95-річну бабусю за вірш про людяність і прохання виміряти тиск

Постраждала покрита гематомами / Telegram

Доглядальниця побила 95-річну пенсіонерку після того, як старенька на відмову виміряти їй тиск, прочитала жінці вірш про людяність.

Як пише Telegram-канал "Стрічка дна", фахівець по роботі з літніми людьми тягала жінку за волосся і завдала їй безліч ударів.

Відомо, що співробітниця представляла компанію "Милосердя.про". У підсумку в компанії даний інцидент категорично заперечують, хоча про всяк випадок вибачилися перед родичами постраждалої.

При цьому, сама доглядальниця відмову виміряти тиск аргументувала старенькій тим, що їй не заплатять за таку послугу. Але пенсіонерка вирішила будь-що домогтися свого і прочитала жінці вірш про людяність, чекаючи, що у доглядальниці прокинеться совість. Але замість совісті прокинулася агресія, і жінка напала на бабусю.

Пізніше в компанії "Милосердя.про", де родичі бабусі знайшли і іншу доглядальницю, заявили, що агресивну співробітницю внесли в чорний список. Але це не цілком влаштовує близьких потерпілої. Вони заявили в поліцію, де справу розслідуватимуть більш детально.

Нагадаємо, у польському Щецині 26-річна місцева жителька побила продавчиню, яка приїхала на роботу з України. Агресивна громадянка Польщі до цього майже три місяці тероризувала українку, ображаючи через її походження. "Спусковим гачком" для підозрюваної послужило те, що українка відмовилася продавати їй алкогольні напої.