У Приморському краї тренер бив білух та потрапив на відео

Інструктор дав одній білусі на прізвисько Ніл по голові, а 13-річного Ліра штовхнув. На відео звернули увагу зоозахисники.
У Приморському океанаріумі тренер побив двох білух за те, що вони відмовлялися виконувати команди, повідомляє Telegram-канал 360.tv.
По всій видимості, чоловікові не сподобалося, що тварини не виконують його команди за ласощі.
Інструктор дав одній білусі на прізвисько Ніл по голові, а 13-річного Ліра штовхнув. На відео звернули увагу зоозахисники.
У самому океанаріумі проводять внутрішнє розслідування - прокуратура також має намір перевірити заклад.
Місцеві ЗМІ пишуть, що в цьому океанаріумі вже відбувалися подібні ситуації.
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Автор: Катерина Трохимчук