У Приморському краї тренер бив білух та потрапив на відео

У Приморському краї побили білух / Вікіпедія

У Приморському океанаріумі тренер побив двох білух за те, що вони відмовлялися виконувати команди, повідомляє Telegram-канал 360.tv.

По всій видимості, чоловікові не сподобалося, що тварини не виконують його команди за ласощі.

Інструктор дав одній білусі на прізвисько Ніл по голові, а 13-річного Ліра штовхнув. На відео звернули увагу зоозахисники.

У самому океанаріумі проводять внутрішнє розслідування - прокуратура також має намір перевірити заклад.

Місцеві ЗМІ пишуть, що в цьому океанаріумі вже відбувалися подібні ситуації.