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У Приморському краї тренер бив білух та потрапив на відео

17 травня 2021, 22:09

Інструктор дав одній білусі на прізвисько Ніл по голові, а 13-річного Ліра штовхнув. На відео звернули увагу зоозахисники.

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У Приморському краї побили білух / Вікіпедія

У Приморському океанаріумі тренер побив двох білух за те, що вони відмовлялися виконувати команди, повідомляє Telegram-канал 360.tv.

По всій видимості, чоловікові не сподобалося, що тварини не виконують його команди за ласощі.

Інструктор дав одній білусі на прізвисько Ніл по голові, а 13-річного Ліра штовхнув. На відео звернули увагу зоозахисники.

У самому океанаріумі проводять внутрішнє розслідування - прокуратура також має намір перевірити заклад.

Місцеві ЗМІ пишуть, що в цьому океанаріумі вже відбувалися подібні ситуації.

  • Раніше в Росії заявили, що створили і зареєстрували першу в світі вакцину проти коронавірусу для тварин. Препарат отримав назву Карнівак-Ков.
  • Як повідомив заступник керівника Россільгоспнагляду Костянтин Савенков, вакцина проти COVID-19 для тварин розроблена федеральним центром охорони здоров'я тварин.
  • Клінічні випробування стартували в жовтні 2020 року, в них були задіяні собаки, кішки, песці, норки, лисиці та інші тварини.

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