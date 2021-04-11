У Росії вчителька мітингувала проти "ганьби" Росії на Донбасі

Педагог заявила що вийшла на пікет, бо вважає неприпустимими дії російської влади щодо братнього народу.
У Росії в місті Псков вчителька Ірина Мілютіна вийшла на площу в центрі міста з плакатом "Ні війні, Росія і Україна не вороги", пише Сервер.Реалія.
Педагог заявила що вийшла в пікет, бо вважає неприпустимими дії російської влади щодо братнього народу.
"Багато зараз запитують, чи буде війна. Але вона вже триває. До неї всі звикли і ігнорують її присутність. Біля кордонів збираються нові і нові війська, безліч людей, втягнутих до конфлікту на Донбасі, гине, а величезна кількість жителів Росії вважає за краще не помічати того, що відбувається, і відмовчуватися. Ублюдська, кульгає на обидві ноги зовнішня політика Росії призведе до проблем як всередині самої країни, так і у відносинах з іншими. Цього не можна допускати. Це не можна підтримувати і заохочувати. Брязкання зброєю має тільки катастрофічні наслідки. Я впевнена, що президент зобов'язаний негайно припинити цю ганьбу", – сказала Мілютіна.
Повідомляється, що один з перехожих зааплодував активістці, а хтось навпаки сказав що Україна і Росія вороги.
Війська Росії біля кордонів України-Про що раніше повідомляв головред:
- Прес-секретар російського глави держави Дмитро Пєсков 7 квітня заявив, що війська Росії базуватимуться біля кордонів України стільки часу, скільки це знадобиться Москві. Рішення про терміни перебування військ у прикордонних з Українською державою районах визначать військове керівництво країни і президент Путін.
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 9 квітня оголосив про те, що Україна не має наміру проводити військову операцію з метою звільнення Донбасу і заявив про кампанію з поширення неправдивої інформації з боку Росії. Київ прагне миру, однак ЗСУ дадуть відсіч противнику у разі провокацій.