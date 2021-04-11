У Росії вчителька мітингувала проти "ганьби" Росії на Донбасі

У Пскові протестували проти Росії в Україні

У Росії в місті Псков вчителька Ірина Мілютіна вийшла на площу в центрі міста з плакатом "Ні війні, Росія і Україна не вороги", пише Сервер.Реалія.

Педагог заявила що вийшла в пікет, бо вважає неприпустимими дії російської влади щодо братнього народу.

"Багато зараз запитують, чи буде війна. Але вона вже триває. До неї всі звикли і ігнорують її присутність. Біля кордонів збираються нові і нові війська, безліч людей, втягнутих до конфлікту на Донбасі, гине, а величезна кількість жителів Росії вважає за краще не помічати того, що відбувається, і відмовчуватися. Ублюдська, кульгає на обидві ноги зовнішня політика Росії призведе до проблем як всередині самої країни, так і у відносинах з іншими. Цього не можна допускати. Це не можна підтримувати і заохочувати. Брязкання зброєю має тільки катастрофічні наслідки. Я впевнена, що президент зобов'язаний негайно припинити цю ганьбу", – сказала Мілютіна.

Повідомляється, що один з перехожих зааплодував активістці, а хтось навпаки сказав що Україна і Росія вороги.

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