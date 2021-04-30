У Росії в ДТП загинули дівчатка-спортсменки: головні подробиці

У РФ в аварію потрапив автобус з дітьми-спортсменами, є жертви / t.me/Lshot

У п'ятницю, 30 квітня, у Ставропольському краї Російської Федерації потрапив в ДТП мікроавтобус, в якому зі змагань у супроводі дорослих їхали діти-спортсмени. У результаті аварії, за попередніми відомостями, загинули шестеро дітей, а 12 пасажирів – постраждали.

ДТП в Росії сьогодні сталося на трасі Астрахань – Ставрополь, зіткнулися три машини, зокрема, вантажівка й мікроавтобус, пише ТАСС з посиланням на відомості Головного управління із забезпечення безпеки дорожнього руху.

У мікроавтобусі їхала юнацька жіноча команда з баскетболу – 13 дівчаток, 2008 року народження, і їхній тренер. У салоні також перебувала племінниця водія, повідомляє Telegram-канал РИА Новости з посиланням на відомості адміністрації Волгоградської області РФ.

Місцева влада додала, що діти навчалися у Волгоградській школі олімпійського резерву №2.

У Telegram LIFE SHOT йдеться, що всі жертви – вихованки цієї школи.

За відомостями Головного управління із забезпечення безпеки дорожнього руху, діти їхали з Волгограда у Черкеськ на змагання у супроводі чотирьох дорослих.

У Волгоградській обласній федерації баскетболу стверджують, що змагання, на які їхала команда, ні з ким не було узгоджено.

"...за усною забороною Федерації, дитячим спортивним командам заборонено пересуватися на маршрутках – лише залізничним транспортом чи літаком. Та й заявку спортшкола не подавала", – з'ясували журналісти.

Губернатор Ставропольського краю Володимир Владіміров повідомив, що загинули п'ятеро дітей, а дев'ять осіб – госпіталізовані, пише ТАСС у Telegram.

Смертельна ДТП в Росії – подробиці

Попередньо відомо, що за кілька секунд до аварії легковик спробував обігнати мікроавтобус, а назустріч йому рухався КамАЗ, навантажений асфальтом.

Водій легкового авто нібито не встиг повернутися у свій ряд, зачепив за дотичною вантажівку, а та перекинулася на мікроавтобус.

У Росії в ДТП потрапив автобус з дітьми-спортсменами, є жертви / t.me/Lshot

У Росії в аварію потрапив автобус з дітьми-спортсменами, п'ять жертв / t.me/Lshot

Водій КамАЗу стверджує, що не пам'ятає, як врізався в мікроавтобус, дізнався Telegram-канал Mash.

Вже стали відомі можливі причини смертельної аварії.

ДТП на Ставропіллі – попередні причини:

За відомостями місцевого Головного управління із забезпечення безпеки дорожнього руху, діти загинули через те, що на мікроавтобус на повороті перекинулася вантажівка й придавила пасажирів, повідомляє interfax.ru.

У Головному управлінні МВС вважають, що аварія могла статися через невдалий обгін.

Зокрема, розпочато справу за ч. 5 ст. 264 Кримінального кодексу Росії – порушення правил дорожнього руху та експлуатації транспортних засобів, що спричинило з необережності смерть двох або більше осіб.

За таке правопорушення можуть засудити до примусових робіт на термін до п'яти років чи позбавити волі на сім років. Також загрожує позбавлення права займатися певною діяльністю протягом трьох років.