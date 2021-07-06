На Камчатці впав пасажирський літак: все, що відомо про катастрофу

Літак Ан-26 зазнав аварії в Росії / фото Вікіпедія

Сьогодні вранці літак Ан-26, що здійснював рейс Петропавловськ-Камчатський, зазнав аварії біля півострова Камчатка. На борту перебували 28 осіб.

Відомо, що літак впав у море. За попередньою інформацією, літак зачепив гору під час посадки через погану видимість і зник з радарів за 10 кілометрів від пункту призначення.

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Місце падіння літака

Подія трапилася неподалік від селища Палан, куди прямував літак з аеропорту Єлізово. Судно належить "Камчатським авіалініям". Точне місце падіння літака вже виявлено.

Місце падіння літака в Росії

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На борту літака була дитина

На борту літака перебувають 28 осіб: шість членів екіпажу і 22 пасажири, у тому числі одна дитина 2014 року народження, пише ТАСС.

Повідомляється, що пасажири літака - переважно жителі селища Палана. Серед пасажирів числиться голова селища Ольга Мохирева, начальник мобілізаційного відділу адміністрації Палани Олександр Андрейкин і його дружина, начальник фінансового управління адміністрації Ольга Андрейкина.

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Шукають тих, хто вижив

На пошуки направили групу суден. Сформована спецкомісія, працює гаряча лінія. Повідомляється, що рятувальникам доводиться працювати в складних метеоумовах - при тумані і хмарності.

Порушено кримінальну справу про порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного судна.

Що за літак

У місцевому уряді повідомили, що у літака був чинний сертифікат придатності, а екіпаж пройшов передрейсовий огляд.

Повітряне судно Ан-26 1982 року випуску належить Камчатському авіаційному підприємству. Має діючий сертифікат льотної придатності. Екіпаж пройшов передрейсовий огляд. В даний час ведуться пошуково-рятувальні заходи. Місткість пасажирського судна становить 30 осіб.

Гендиректор АТ "Камчатське авіапідприємство", якому належить літак АН - 26 1982 року випуску, Олексій Храбров повідомив "Інтерфаксу", що перед вильотом літак був технічно справний.