У Росії під час сходження величезного льодовика загинули туристи

У Росії зійшов льодовик, загинули люди / фото:epod.usra.edu

Під час сходження величезного льодовика на курортному гірськолижному курорті Домбай в Карачаєво-Черкесії загинули дві особи, ще одна людина була травмована. Крижана брила зійшла на туристів, коли вони фотографувалися на її тлі, повідомляє Інтерфакс.

Трагедія трапилася сьогодні, 14 вересня, на висоті 2,2 тисячі метрів в Алібекській ущелині.

Сходження здійснювала група з шести жінок з Москви, Нижнього Новгороду і Красноярського краю. Їх супроводжував гід. Туристки під час привалу пили чай. Четверо жінок вирішили сфотографуватися. У цей момент на них обрушився лід.

47-річна мешканка Красноярська загинула на місці.

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Нагадаємо, раніше в районі міста Норильськ (Росія, Краснодарський край) на гірськолижний курорт зійшла лавина. Під товщею снігу опинилися п'ять курортних будиночків.

Тоді рятувальники повідомляли, що під снігом можуть перебувати щонайменше п'ять осіб, серед них двоє дітей. Попередньо, всі люди знаходяться в одному із завалених снігом будинків.

Індії зійшов льодовик-близько 150 людей зникли безвісти. Це сталося в штаті Уттаракханд на півночі країни. Всі зниклі безвісти-робітники зі будмайданчику енергетичного проекту Ріші Ганга, повідомляє Hindustan Times з посиланням на заяву представника державних сил реагування на стихійні лиха Рідхіма Аггарвала.