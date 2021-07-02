У Росії восьмирічний хлопчик помер у холодильнику

Хлопчик не зміг вибратися зі старого холодильника / pixabay.com

У Росії восьмирічний хлопчик, граючи в хованки, заліз у Радянському холодильнику і помер. Дитина не знала, що відкрити його можна тільки зовні.

Як повідомляє видання "Фонтанка", трагедія трапилася в ніч на п'ятницю, 2 липня, в Башкирії. Хлопчик ховався від своїх сестер. Однак ті його так і не знайшли.

Пошуки дитини почалися ввечері 1 липня. І тільки пізно вночі його батьки заглянули в старий радянський холодильник "Мир", який стояв за непотрібністю біля сараю у дворі приватного будинку, де о 01:20 і знайшли бездиханне тіло малюка.

Хлопчик не знав, що старі холодильники можна відкрити тільки зовні і не зміг вибратися з пастки. Він задихнувся.

На даний момент призначена судово-медична експертиза.

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Нагадаємо, поблизу Києва нещодавно сталася НП. Двоє дітей попали у вигрібну яму старого вуличного туалету. Брат з сестрою грали біля старого табору і попросилися у охоронця в туалет. Хлопчик впав у сантехнічний отвір, а сестра почала його рятувати, однак і сама впала в яму. В результаті, вони двоє загинули.

Додамо, у Львівській області, в селі Рясне, близько півночі 1 липня у ДТП загинув 11-річний хлопчик, який перебував за кермом автомобіля BMW. Хлопчик сидів на водійському сидінні і не впорався з керуванням, в результаті чого автомобіль злетів з дороги в кювет. Крім дитини, в салоні були його батько і власник транспортного засобу, обидва – в нетверезому стані.