У Росії обурилися наданням США військової допомоги Україні і пригрозили ескалацією на Донбасі

Дмитро Пєсков висловився про переговори Зеленського і Байдена / УНІАН

У Росії відреагували на переговори президента України Володимира Зеленського і президента США Джо Байдена.

Як заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, вони стурбовані, що США нададуть військову допомогу Україні, і традиційно пригрозили початком ескалації на Донбасі.

Як він заявив, у Кремлі "звернули увагу" на плани США надати військову допомогу для України.

"Ми вважаємо, що потенційно це може бути причиною для непередбачуваних дій української сторони в плані спроб силового врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту (РФ традиційно називає внутрішнім конфліктом війну на Донбасі - ред.) на південному сході", - сказав Пєсков.

Пєсков заявив, що надання Україні допомоги від США "дуже небезпечно".

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Також Пєсков заявив, що можлива зустріч президентів Росії Володимира Путіна і України Володимира Зеленського повинна бути добре підготовлена і навряд чи відбудеться в цьому році.

На сьогодні є проблеми з визначенням кола питань.

"Будь-яке спілкування на вищому рівні має бути добре підготовлене і має переслідувати певні цілі. У плані підготовки поки є істотні проблеми з колом питань, які могли б обговорювати. Пан Зеленський (президент України, - ред.) весь час наполягає на тому, щоб обговорювати Крим", - зазначив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

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Зустріч Зеленського і Байдена - про що раніше повідомляв Главред:

Як повідомляв Главред, 1 вересня Володимир Зеленський провів першу особисту зустріч з президентом США Джо Байденом. За його словами, переговори були продуктивними, але "не завжди в сонячній атмосфері". Президент України назвав їх "чоловічою розмовою" і розкрив деталі.

Зазначимо, лідери держав перед початком зустрічі виступили з короткими промовами перед пресою, але за підсумками переговорів спільної пресконференції Зеленського і Байдена не було.

Україна і Сполучені Штати Америки зробили спільну заява про стратегічне партнерство між державами. Партнерство охоплюватиме низку важливих сфер.