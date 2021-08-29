У Росії заступилися за Поклонську, яку вилаяв міністр Кулеба

Наталія Поклонська / УНІАН

Керівник українського МЗС Дмитро Кулеба пообіцяв "зіпсувати життя" колишньому "прокурору Криму", а нині - депутату Держдуми РФ Наталії Поклонської. На її захист став глава нижньої палати російського парламенту В'ячеслав Володін, який запевнив, що Поклонську захистять "від таких Міністрів".

За словами одного з Головний бонз путінської партії "Єдина Росія", заяву Дмитра Кулеби повинен розглядати Європейський суд з прав людини.

Крім того, Володін звинуватив главу українського МЗС у тому, що його заяви "притаманні тоталітарним режимам".

Спікер Держдуми РФ також звинуватив українську владу в нібито порушенні прав українських громадян. Серед таких дій він перерахував війну на Донбасі, відмову від проведення місцевих виборів там, а також водну блокаду анексованого Росією Криму.

"А за Поклонскую не хвилюйтеся. Вона громадянка Росії. Його права і свободи будуть захищені від усіх нападок. І від таких Міністрів теж, - запевнив В'ячеслав Володін.

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Нагадаємо, раніше колишня "прокурор" захопленого Росією Криму, депутат Держдуми Наталія Поклонська відреагувала на українські санкції, які вводять, в тому числі і проти неї, і звернулася до президента України.

"Ось вже не думала, що моя прокурорська зарплата може врятувати Україну і запевнити західних партнерів у дієвості і рішучості президента Зеленського. Однак раджу нікому не розкривати деталей грізного рішення РНБО України про накладення персональних економічних санкцій. Інакше засміють. Моя незаконно заарештована зарплатна картка "Райффайзен Банк Аваль", на якій близько 20 000 гривень, — це" істотний удар" по моєму фінансовому стану і внесок в економіку України", - сказала вона.