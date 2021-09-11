В Росії вибухнув газ у житловому будинку: загинули три особи, у тому числі дитина

У Росії вибухнув газ у житловому будинку: з-під завалів витягли тіла трьох людей, у тому числі й дитини / Pixabay

У ніч проти суботи, 11 вересня, в багатоквартирному двоповерховому будинку в російському місті Єлець Липецької області стався потужний вибух. За попередньою інформацією, основна причина - витік газу. Рятувальники витягли з-під завалів тіла трьох осіб, серед них - одна дитина.

Як повідомляє "Інтерфакс", серед загиблих - 11-річна дитина та жінка 1971 року народження, тіла яких під ранок виявили рятувальники. Водночас пошуково-рятувальні роботи тривають. За попередніми даними, під завалами може перебувати пенсіонер.

Вибух газу у двоповерховому житловому будинку Єльця стався у ніч проти суботи, 11 вересня. Відомо, що в будівлі частково обвалилася стіна.

За неофіційними даними, покриття будівлі повністю зруйноване і відновленню не підлягає. Основною причиною вибуху вважають витік газу внаслідок несправності обладнання або недбалості.

У момент інциденту в приміщенні перебували 25 осіб. Одного з постраждалих родичі забрали з лікарні після надання йому медичної допомоги.

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"Зараз в лікувальних закладах міста Єлець знаходяться чотири людини, в тому числі одна дитина", - зазначила місцева влада.

читайте такожУ Києві прогримів потужний вибух у недобудові: загинула людинаНагадаємо, раніше у Запоріжжі спалахнув вогнем житловий багатоквартирний будинок. Передбачалося, що це могло статися унаслідок вибуху газу. Нещодавно в будинку ремонтували дах. Пожежу було видно за кілька кілометрів.