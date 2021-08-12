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У Росії вибухнула та згоріла вщент маршрутка, багато постраждалих

12 серпня 2021, 23:02

У результаті вибуху маршрутки постраждали 12 осіб. Двоє з них доставлені до міської лікарні, двоє - до опікового центру.

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У Воронежі вибухнув автобус з пасажирами / ТАСС

Сьогодні ввечері, 12 серпня, у Воронежі, вибухнув автобус із пасажирами - в результаті події постраждало понад 10 осіб, одній з жінок лікарі ампутували ноги. Причини вибуху з'ясовують правоохоронці, пише ТАСС.

В результаті вибуху маршрутки постраждали 12 осіб. Двоє із них доставлені до міської лікарні, двоє - до опікового центру.

"На місце виїхали сім бригад швидких, одну особу з ампутацією кінцівки відправили до лікарні швидкої медичної допомоги", - уточнив співрозмовник видання.

У результаті події автобус згорів вщент. Правоохоронці з'ясовують причини та обставини інциденту. За попередніми даними, причиною вибуху стала несправність газового обладнання.

За даними джерел Telegram-каналу Baza, водій маршрутки, що вибухнула, заявив, що його автобус працював на дизелі і не був обладнаний газовими балонами. На місце події вже приїхали співробітники ФСБ.

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читайте такожУ Туреччині розбився автобус з російським туристами

Як раніше писав Главред, в неділю вранці, 8 серпня, на заході Туреччини пасажирський автобус вилетів з дороги і перекинувся, в результаті чого загинули щонайменше 15 осіб.

За даними журналістів, автобус, що виконував рейс "Зонгулдак-Ізмір", на повороті вилетів з проїжджої частини і перекинувся. Незважаючи на те, що рятувальники і бригади швидкої допомоги були відразу направлені на місце аварії, 11 людей загинули на місці, ще 4 померли вже в лікарні.

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