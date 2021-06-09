У Росії загорілася реанімація коронавірусної лікарні: є жертви

Пожежа виникла в реанімаційному відділенні лікарні імені Семашко в Рязані/ travel2moscow.com

У ніч на 9 червня в російській Рязані сталася пожежа у реанімаційному відділенні лікарні імені Семашка. Там перебували пацієнти з ускладненнями після зараження коронавірусом.

Внаслідок пожежі постраждали 11 осіб, з них троє - загинули. Дев'ятеро людей вдалося врятувати, передає ТАСС. Серед постраждалих перебуває медсестра, вона у важкому стані.

"Постраждалі є важкі, середньої тяжкості, є задовільні. В основному у них опікові травми. Постраждала під час пожежі медсестра перебуває у важкому стані", - пише агентство з посиланням на джерело в екстрених службах.

Сигнал про загоряння надійшов о 3 годині 36 хвилин. О 4 годині 19 хвилин пожежу було повністю ліквідовано. Персонал установи та пожежники евакуювали 37 осіб.

Регіональне слідче управління СК Росії організувало перевірку за фактом пожежі в лікарні. Причина пожежі та збитки встановлюються.

Як повідомляв Главред, у березні в місті Шепетівка Хмельницької області стався пожежа в центральній районній лікарні. Через загоряння довелося евакуювати 16 медпрацівників і 7 хворих.

У лютому в Запоріжжі в одній з палат-боксів реанімаційного відділення обласної інфекційної лікарні, де проходять лікування хворі на COVID-19, сталася пожежа. В результаті загинули троє пацієнтів і лікар, ще двоє постраждали.