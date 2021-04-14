У Росії заочно "виписали" тюремний термін пранкеру Вольнову

Українського блогера Микиту Кувікова (який працює під псевдонімом Євген Вольнов) судили в Росії - правда, в заочному порядку.
Російський суд заочно виніс вирок до шести років в'язниці українського блогера Микиту Кувікова, який більш відомий пранкер Євген Вольнов. Про це повідомляє агентство ТАСС.
Слідчий комітет Росії завершив розслідування кримінальної справи щодо українського пранкера Євгена Вольнова. Його підозрюють у "публічному виправданні і пропаганді тероризму" через відеоролик, який він записав після вибуху в будівлі Архангельської ФСБ.
Суд засудив заочно Вольнова до шести років колонії. Крім того, пранкера оголосили в міжнародний розшук.
Слідком РФ поставив Вольнову, що він відразу після пожежі в сибірському місті Кемерово в торгово-розважальному центрі "Зимова вишня" дзвонив в різні державні установи, представлявся співробітником МНС Росії і заявляв про трьохсот загиблих.
За офіційною ж інформацією російської влади, в Кемерово при пожежі в цьому ТЦ загинули 64 людини.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося:
- У 2018 році сайт Миротворець оголошував про те, що у зв'язку з реорганізацією, спрямованою на поліпшення і розширення комунікацій з громадськістю, пранкер Євген Вольнов (справжнє ім'я - Микита Кувіков) призначений на посаду "спікера з окремих питань".
- У завдання Вольнова входить роз'яснення громадськості ролі і призначення центру, популяризація використання інформації, накопиченої в базах даних Миротворця, в різних сферах діяльності.