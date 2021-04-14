У Росії заочно "виписали" тюремний термін пранкеру Вольнову

Пранкер Євген Вольнов / jekavolnov / instagram

Російський суд заочно виніс вирок до шести років в'язниці українського блогера Микиту Кувікова, який більш відомий пранкер Євген Вольнов. Про це повідомляє агентство ТАСС.

Слідчий комітет Росії завершив розслідування кримінальної справи щодо українського пранкера Євгена Вольнова. Його підозрюють у "публічному виправданні і пропаганді тероризму" через відеоролик, який він записав після вибуху в будівлі Архангельської ФСБ.

Суд засудив заочно Вольнова до шести років колонії. Крім того, пранкера оголосили в міжнародний розшук.

Слідком РФ поставив Вольнову, що він відразу після пожежі в сибірському місті Кемерово в торгово-розважальному центрі "Зимова вишня" дзвонив в різні державні установи, представлявся співробітником МНС Росії і заявляв про трьохсот загиблих.

За офіційною ж інформацією російської влади, в Кемерово при пожежі в цьому ТЦ загинули 64 людини.

читайте такожПранкери не змогли видати себе за Зеленського: що завадило

Нагадаємо, раніше повідомлялося: