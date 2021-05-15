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У Росії заявили про "добру волю" США і перемовини з недружніми країнами

15 травня 2021, 15:28

Москва з дуже обережно користується інструментом включення країн до списку недружніх держав, сказала Олена Паніна.

Державна Дума, Держдума
У Держдумі пояснили, чому США і Чехія виявилися недружніми країнами для Росії / Reuters

Росія прийняла рішення щодо включення США і Чехії до списку недружніх держав через політику Вашингтона і Праги, яка спрямована проти Росії. Наявність тільки двох країн у цьому переліку свідчить про те, що Москва обережно користується таким механізмом. При цьому Москва готова вести перемовини зі Штатами за наявності "доброї волі" американської сторони. Про це заявила депутатка російської Держдуми Олена Паніна.

У коментарі РИА Новости вона сказала про те, що США і Чехія опинилися у списку недружніх країн через планомірні антиросійські дії. Зокрема, вона звинуватила владу Праги в провокаціях і скандалах, спрямованих проти Росії, серед яких заяви про отруєння, вибухи складів і висилка дипломатів.

У свою чергу Штати, за словами Паніної, закономірно опинилися в такому списку. Росія більше не вважає США державою-партнеркою.читайте такожУ РФ нахабно відповіли на вимогу Чехії про компенсацію за вибухи на складах

"Після багаторічної "санкційної війни" і агресивного тиску з американського боку колишній термін "партнери" повністю втратив сенс", - зазначила депутат.

При цьому вона уточнила, що Росія в цих питаннях намагається діяти обережно, тому в переліку недружніх країн з'явилося тільки дві держави.

"Той факт, що до цього переліку включили лише дві країни, свідчить про те, що наша країна вкрай обережно користується цим інструментом", - пояснила Паніна.читайте такожУ Росії за указом Путіна оголосили про новий "статус" США

Втім, депутатка додала, що Росія за прикладом СРСР готова вести перемовини з недружніми країнами. Наприклад, Москва готова до діалогу з США щодо глобальних питань у тому випадку, якщо з боку Вашингтона буде "добра воля"

"Якщо Радянський Союз міг знаходити спільну мову і домовлятися з США за цими темами, то нічого не заважає це зробити і нам, за наявності доброї волі з американського боку", - підкреслила Олена Паніна.

Чехія і США у переліку недружніх країн Росії

  • Уряд РФ 14 травня, згідно з указом президента Володимира Путіна, затвердив список країн, які Москва вважає недружніми. У переліку опинилися США і Чехія. Дипломатичним відомствам Праги відтепер можна наймати на роботу не більше 19 російських громадян. Американській дипломатії заборонили укладати договори з громадянами РФ.
  • Це рішення було прийнято за мотивами звинувачень Чехії на адресу Росії в причетності до вибухів військових складів у Врбетіце у 2014 році. Прага 17 квітня вислала 18 російських дипломатів, яких чеська держава вважає "розвідниками з РФ".
  • У МЗС Чехії заявили, що такий крок з боку Росії демонструє прагнення Москви до подальшої конфронтації не тільки з Прагою, а й Євросоюзом, а також з союзниками Європи. Подібні дії, стверджують чеські дипломати, позначаться на відносинах Праги і Москви.

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