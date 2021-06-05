У Росії заявили про надію на зустріч Байдена і Путіна і попередили щодо небезпеки відключення SWIFT

Відключення РФ від SWIFT вдарить по лідируючим російським банкам і призведе до проблем для росіян при поїздках за кордон, сказав Кайл Шостак.
Росію можуть відключити від міжнародної міжбанківської системи SWIFT, про що свідчить прецедент Ірану. Можливо, після зустріч президента США Джо Байдена з главою РФ Володимиром Путіним вдасться якось залагодити це питання. Однак якщо російській державі обмежать доступ до системи, під ударом опиняться ключові банки РФ і вся економіка країни. Росіяни зіткнуться з труднощами при оплаті своїх рахунків за кордоном. Про це заявив глава Navigator Principal Investors Карл Шостак.
У коментарі ТАСС він розповів про те, що повністю відключити державу від SWIFT не вийде, проте подібний крок завдасть потужного удару по російській банківській системі.
"Цей захід є дуже потужним економічним санкційним важелем, враховуючи особливості російської банківської системи", - зазначив експерт.
За його словами, суттєва частка банківського бізнесу знаходиться в руках держави. Тому подібна ініціатива вплине на діяльність таких фінансових установ, як Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, і Россельхозбанк. Відбудеться ефект доміно і будуть проблеми з імпортом і експортом товарів, тому що зникне можливість розраховуватися звичним способом. При цьому проблеми очікують і росіян, які користуються банківськими картами РФ за кордоном.читайте такожУ Лаврова зробили заяву про сценарій для РФ у разі відключення від SWIFT
Крім того, він додав, що ймовірність відключення Росії від SWIFT дійсно є. Прецедент Ірану підтверджує можливість реалізації відповідного сценарію.
"Можливість існує, вона реальна і мусується вже давно. Це дуже радикальний захід, він цілком перебуває у віданні самої організації, яка має європейську юрисдикцію, знаходиться у Брюсселі і є неурядовою організацією, але історія показує, що вони прогинаються під американським тиском, вони вже робили це щодо Ірану", - сказав Шостак.читайте такожУ Moody's оголосили прогноз про відключення Росії від платіжних систем Заходу
Також він висловив сподівання, що під час зустрічі Путіна і Байдена США і Росії вдасться досягти прогресу у відносинах двох країн, після чого може відбутися незначне поліпшення ситуації.
"Можливо, трохи стихне градус і загострення цих санкційних пристрастей", - підкреслив Карл Шостак.
Відключення Росії від SWIFT
Голова Європейської народної партії у Європарламенті Манфред Вебер нещодавно заявив, що Заходу слід відключити Росію від SWIFT у тому випадку, якщо Москва зважиться на нову військову агресію щодо Києва.
У Держдумі РФ розкритикували слова Вебера і заявили, що такі заяви є "популістськими" і "безпідставними".
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров під час свого візиту до Ірану сказав виданню IRNA про те, що російська влада планує з часом відмовитися від долара і західних платіжних систем в процесі здійснення міжнародних розрахунків.
Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков стверджував, що РФ у разі відключення від SWIFT у короткостроковій перспективі вдасться знайти альтернативну міжбанківську платіжну систему.