У Росії заявили про надію на зустріч Байдена і Путіна і попередили щодо небезпеки відключення SWIFT

Відключення країни SWIFT є дуже потужним інструментом економічних санкцій - експерт / Reuters

Росію можуть відключити від міжнародної міжбанківської системи SWIFT, про що свідчить прецедент Ірану. Можливо, після зустріч президента США Джо Байдена з главою РФ Володимиром Путіним вдасться якось залагодити це питання. Однак якщо російській державі обмежать доступ до системи, під ударом опиняться ключові банки РФ і вся економіка країни. Росіяни зіткнуться з труднощами при оплаті своїх рахунків за кордоном. Про це заявив глава Navigator Principal Investors Карл Шостак.

У коментарі ТАСС він розповів про те, що повністю відключити державу від SWIFT не вийде, проте подібний крок завдасть потужного удару по російській банківській системі.

"Цей захід є дуже потужним економічним санкційним важелем, враховуючи особливості російської банківської системи", - зазначив експерт.

За його словами, суттєва частка банківського бізнесу знаходиться в руках держави. Тому подібна ініціатива вплине на діяльність таких фінансових установ, як Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, і Россельхозбанк. Відбудеться ефект доміно і будуть проблеми з імпортом і експортом товарів, тому що зникне можливість розраховуватися звичним способом. При цьому проблеми очікують і росіян, які користуються банківськими картами РФ за кордоном.читайте такожУ Лаврова зробили заяву про сценарій для РФ у разі відключення від SWIFT

Крім того, він додав, що ймовірність відключення Росії від SWIFT дійсно є. Прецедент Ірану підтверджує можливість реалізації відповідного сценарію.

"Можливість існує, вона реальна і мусується вже давно. Це дуже радикальний захід, він цілком перебуває у віданні самої організації, яка має європейську юрисдикцію, знаходиться у Брюсселі і є неурядовою організацією, але історія показує, що вони прогинаються під американським тиском, вони вже робили це щодо Ірану", - сказав Шостак.читайте такожУ Moody's оголосили прогноз про відключення Росії від платіжних систем Заходу

Також він висловив сподівання, що під час зустрічі Путіна і Байдена США і Росії вдасться досягти прогресу у відносинах двох країн, після чого може відбутися незначне поліпшення ситуації.

"Можливо, трохи стихне градус і загострення цих санкційних пристрастей", - підкреслив Карл Шостак.

Відключення Росії від SWIFT

Голова Європейської народної партії у Європарламенті Манфред Вебер нещодавно заявив, що Заходу слід відключити Росію від SWIFT у тому випадку, якщо Москва зважиться на нову військову агресію щодо Києва.

У Держдумі РФ розкритикували слова Вебера і заявили, що такі заяви є "популістськими" і "безпідставними".

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров під час свого візиту до Ірану сказав виданню IRNA про те, що російська влада планує з часом відмовитися від долара і західних платіжних систем в процесі здійснення міжнародних розрахунків.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков стверджував, що РФ у разі відключення від SWIFT у короткостроковій перспективі вдасться знайти альтернативну міжбанківську платіжну систему.