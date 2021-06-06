У Росії заявили про терміни добудови СП-2 і анонсували реакцію на удар по газопроводу

У Росії заявили, що Північний потік-2 добудують до кінця поточного року / Reuters

Газопровід Північний потік-2 введуть в експлуатацію після завершення будівництва, яке заплановане до кінця 2021 року. Захід може створити проблеми в процесі запуску трубопроводу, проте у Росії сподіваються, що у тому числі і реєстрація компанії-оператора у Швейцарії допоможе росіянам вийти з цієї ситуації.

Як заявив в ефірі Росія 1 російський віцепрем'єр Олександр Новак, постачання палива трубопроводом Північний потік-2 почнуться вже після завершення будівництва газопроводу.

"Ті роботи, які сьогодні ведуться, будуть закінчені до кінця року, і проєкт буде введений в експлуатацію", - сказав російський чиновник.

Постійний представник Росії при Євросоюзі Володимир Чижов, у свою чергу, розповів про те, що Москва і компанія-оператор проекту Nord Stream AG готові до проблем в ситуації із запуском Північного потоку-2.читайте такожАваков зробив заяву про погрози Росії Україні після слів Путіна про Північний потік-2

"Я думаю, що і ми, і компанія-оператор - це міжнародна компанія, зареєстрована, до речі кажучи, у Швейцарії, - до цього готові", - підкреслив Чижов.

Північний потік-2 новини

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з делегацією США закликав Вашингтон і Брюссель зупинити роботи щодо завершення будівництва Північного потоку-2. Російський енергетичний проект є серйозним ударом по енергетиці та безпеці української держави.

Посол України у Берліні Андрій Мельник заявив, що Київ вимагає від США і ФРН включити Україну в перемовини щодо долі СП-2. Він пояснив вимогу тим, що проект особливо небезпечний для Києва.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков сказав, що на етапі сертифікації та страхування у Північного потоку-2 можуть виникнути нові проблеми. Однак у Москві наразі воліють про це не говорити.

Депутат Держдуми РФ В'ячеслав Ніконов зробив прогноз, згідно з яким на СП-2 очікують проблеми вже восени. Якщо до влади у Німеччині прийдуть "зелені", то США здійснять спробу зупинки запуску газопроводу.