У Росії заявили про відступ США від удару по СП-2 і назвали мету санкцій

Санкції Вашингтона проти проекту Північний потік-2 не завдають серйозної шкоди, вважає Володимир Джабаров.
США не вдалося завдати серйозної шкоди проекту Північний потік-2. Чергові санкції проти газопроводу є спробою Вашингтона зберегти обличчя при відступі. Але американці вже розуміють, що нові обмеження не стануть серйозною проблемою для Росії. Про це завив заступник голови Міжнародного комітету Ради Федерації Володимир Джабаров.
Як повідомляє РИА Новости, він сказав, що нові санкції американської держави щодо газопроводу СП-2 не завдадуть значної шкоди за російським проектом. На думку сенатора, це спроба зберегти обличчя і красиво відступити.читайте такожРада офіційно закликала США завдати удару по СП-2 і зробила попередження Вашингтону
"Американцям треба якось зберегти обличчя, тоді як вже не змогли вдарити серйозно. Вони розуміють, що ці санкції не смертельні для нас. Ось вони вкусили, саме як відступити красиво, не більше того", - підкреслив Джабаров.
Північний потік-2 новини
- Санкцій США проти компанії Nord Stream AG і її гендиректора Матіаса Варніга не опинилося в спеціальній доповіді Держдепу для Конгресу. У Вашингтоні пояснили відсутність компанії-оператора Північного потоку-2 в санкційних списках рішенням, яке відповідає національним інтересам американської держави.
- Журналісти Axios і Reuters вважають, що позиція Вашингтона пов'язана з наміром США налагодити відносини з Німеччиною, яка прагне добудувати СП-2.
- У Білому домі сказали, що Штати не можуть зупинити реалізацію Північного потоку-2, тому що газопровід добудовано на 95%.
- Однак пізніше США вдарили новими санкціями проти СП-2. Йдеться про обмеження щодо 13 суден, які задіяні в будівництві газопроводу.
- Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков сказав, що Москва буде розбиратися з таким рішенням, і звинуватив Вашингтон у недотриманні домовленостей.