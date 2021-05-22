У Росії заявили про відступ США від удару по СП-2 і назвали мету санкцій

У Росії вважають, що США не можуть зупинити добудову трубопроводу СП-2 / Reuters

США не вдалося завдати серйозної шкоди проекту Північний потік-2. Чергові санкції проти газопроводу є спробою Вашингтона зберегти обличчя при відступі. Але американці вже розуміють, що нові обмеження не стануть серйозною проблемою для Росії. Про це завив заступник голови Міжнародного комітету Ради Федерації Володимир Джабаров.

Як повідомляє РИА Новости, він сказав, що нові санкції американської держави щодо газопроводу СП-2 не завдадуть значної шкоди за російським проектом. На думку сенатора, це спроба зберегти обличчя і красиво відступити.читайте такожРада офіційно закликала США завдати удару по СП-2 і зробила попередження Вашингтону

"Американцям треба якось зберегти обличчя, тоді як вже не змогли вдарити серйозно. Вони розуміють, що ці санкції не смертельні для нас. Ось вони вкусили, саме як відступити красиво, не більше того", - підкреслив Джабаров.

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