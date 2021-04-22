У Росії заявили про загрозу НАТО біля кордонів і віддали наказ військам

Шойгу звинуватив Північноатлантичний альянс у посиленні військової активності біля південних кордонів РФ.
У Росії оголосили про посилення військової активності НАТО у південних кордонів країни. У рамках навчань Defender Europe – 2021 до Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії та Болгарії перекидаються війська альянсу. Російським військам віддано наказ забезпечити готовність до негайного реагування у разі можливих негативних сценаріїв. Про це заявив глава Міноборони РФ Сергій Шойгу.
"У даному регіоні значно підвищується військова активність блоку НАТО. Посилюється розвідувальна діяльність, збільшується інтенсивність і масштаби заходів оперативної підготовки", - цитує російського міністра оборони РИА Новости.
За його словами, Росія стежить за перекиданням військового контингенту Північноатлантичного альянсу в район, де планується проведення військових маневрів Defender Europe – 2021. На територіях Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії та Болгарії вже створені спеціальні центри, які забезпечують зустріч військ блоку безпеки і вантажів. Одне з ключових угруповань НАТО розгортається в Причорномор'ї. Фіксується прибуття військової техніки до грецьких портів.читайте такожУ Путіна зробили нову заяву про війська РФ біля кордонів України
У зв'язку з цим російським військам віддано наказ відстежувати ситуацію в районі проведення навчань і бути готовими до негайної реакції у разі негативного розвитку ситуації.
"Продовжити відстеження обстановки в районах навчань Defender Europe. Бути в готовності до негайного реагування у разі її несприятливого розвитку", - підкреслив Шойгу.
Війська Росії новини
- Міністр оборони РФ Сергій Шойгу 21 квітня звинуватив НАТО в "протидії нормалізації" ситуації в країнах Близького Сходу і Закавказзя. З цієї причини, як заявив він, росіяни посилюють боєздатність військ Південного військового округу і роблять кроки з метою стратегічного стримування противника.
- 22 квітня Шойгу заявив, що військові підрозділи Південних і Західних військових округів повертаються до своїх постійних пунктів дислокації з 23 квітня. Військові формування РФ були підведені до кордонів України під приводом проведення навчань.