У Росії заявили про загрозу НАТО біля кордонів і віддали наказ військам

Російським військам віддано наказ про готовність до негайного реагування у разі певних сценаріїв у зв'язку з навчаннями НАТО / Reuters

У Росії оголосили про посилення військової активності НАТО у південних кордонів країни. У рамках навчань Defender Europe – 2021 до Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії та Болгарії перекидаються війська альянсу. Російським військам віддано наказ забезпечити готовність до негайного реагування у разі можливих негативних сценаріїв. Про це заявив глава Міноборони РФ Сергій Шойгу.

"У даному регіоні значно підвищується військова активність блоку НАТО. Посилюється розвідувальна діяльність, збільшується інтенсивність і масштаби заходів оперативної підготовки", - цитує російського міністра оборони РИА Новости.

За його словами, Росія стежить за перекиданням військового контингенту Північноатлантичного альянсу в район, де планується проведення військових маневрів Defender Europe – 2021. На територіях Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії та Болгарії вже створені спеціальні центри, які забезпечують зустріч військ блоку безпеки і вантажів. Одне з ключових угруповань НАТО розгортається в Причорномор'ї. Фіксується прибуття військової техніки до грецьких портів.читайте такожУ Путіна зробили нову заяву про війська РФ біля кордонів України

У зв'язку з цим російським військам віддано наказ відстежувати ситуацію в районі проведення навчань і бути готовими до негайної реакції у разі негативного розвитку ситуації.

"Продовжити відстеження обстановки в районах навчань Defender Europe. Бути в готовності до негайного реагування у разі її несприятливого розвитку", - підкреслив Шойгу.

Війська Росії новини