У Росії жінка обурилася тим, що коту потрібно купувати квиток на рейс, і залишила його в аеропорту

Кинутий / Telegram

У Росії жінка викинула кота прямо в аеропорту тому, що не захотіла купувати йому квиток на літак.

В результаті перелякане тварина залишилося без своєї господині і тепер йому шукають нових власників.

Як повідомив Telegram-канал Baza, жінка планувала полетіти з Єкатеринбурга до Москви зі своїм котом. Однак в аеропорту їй повідомили, що для тварини теж потрібен квиток, витрачати гроші на перевезення свого вихованця росіянка не стала і викинула його, сказавши, що тварину заберуть якісь супроводжуючі. А сама полетіла в Москву.

Переляканий кіт бігав навколо аеропорту протягом декількох годин. Його спіймали співробітники аеропорту і назвали на честь аеропорту - "Кольцов".

Зоозахисники оглянули тварину і діагностували у нього сильний стрес. Кинутий кіт тепер боїться будь-якого звуку.

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Власник притулку, куди в підсумку потрапив Кольцов, збирається написати заяву в поліцію на безсердечну пасажирку.

читайте такожУ Рівненській області кіт заснув на обличчі малюка і задушив йогоНагадаємо, у Кам'янець-Подільському поліція знайшла в Instagram відео, на якому зображені знущання над котом. За попередніми відомостями, після тортур кіт не вижив.

У тортурах над твариною підозрюють співробітника роти конвойної служби, яка підпорядковується головному управлінню Нацполіції в Хмельницькій області.