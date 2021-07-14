У Росії жінка обурилася тим, що коту потрібно купувати квиток на рейс, і залишила його в аеропорту

Тварина перелякано бігала по аеропорту Єкатеринбурга, поки її не підібрали небайдужі.
У Росії жінка викинула кота прямо в аеропорту тому, що не захотіла купувати йому квиток на літак.
В результаті перелякане тварина залишилося без своєї господині і тепер йому шукають нових власників.
Як повідомив Telegram-канал Baza, жінка планувала полетіти з Єкатеринбурга до Москви зі своїм котом. Однак в аеропорту їй повідомили, що для тварини теж потрібен квиток, витрачати гроші на перевезення свого вихованця росіянка не стала і викинула його, сказавши, що тварину заберуть якісь супроводжуючі. А сама полетіла в Москву.
Переляканий кіт бігав навколо аеропорту протягом декількох годин. Його спіймали співробітники аеропорту і назвали на честь аеропорту - "Кольцов".
Зоозахисники оглянули тварину і діагностували у нього сильний стрес. Кинутий кіт тепер боїться будь-якого звуку.
Власник притулку, куди в підсумку потрапив Кольцов, збирається написати заяву в поліцію на безсердечну пасажирку.
читайте такожУ Рівненській області кіт заснув на обличчі малюка і задушив йогоНагадаємо, у Кам'янець-Подільському поліція знайшла в Instagram відео, на якому зображені знущання над котом. За попередніми відомостями, після тортур кіт не вижив.
У тортурах над твариною підозрюють співробітника роти конвойної служби, яка підпорядковується головному управлінню Нацполіції в Хмельницькій області.