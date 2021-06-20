У Росії жорстоко вбили американську студентку, її тіло знайшли в полі

Кетрін Ілейн сіро вбили в Росії / Kate Serou / Vk.com

Жорстоке вбивство сталося в Росії. У Нижньогородській області в суботу, 19 червня, в полі знайшли тіло 34-річної американської студентки Кетрін Ілейн Сіро - з вівторка її вважали зниклою безвісти. Жінку перед вбивством зґвалтували.

Як повідомляє The Hill, громадянка США навчалася на магістратурі в Нижньогородському держуніверситеті ім. Н.І. Лобачевського на адвоката. На початку тижня вона надіслала матері повідомлення, в якому попередила, що знаходиться в машині з незнайомцем.

"Сподіваюся, мене не викрадають", - написала жінка, перш ніж припинила виходити на зв'язок.

Її мати припустила, що дочка не дочекалася Uber і сіла в "попутку", оскільки поспішала до клініки в Нижньому Новгороді, проте водій звернув до лісу.

"Я думаю, що коли вона побачила, що чоловік не їде до клініки, а прямує до лісу, вона запанікувала", — розповіла мама студентки Бексі Сіро.

За інформацією видання "Нижній Новгород онлайн", після двох днів активних пошуків тіло американки з кількома ножовими пораненнями знайшли в полі.

У вбивстві підозрюють 43-річного жителя Борського району Нижньогородської області на ім'я Олексій П., який раніше був неодноразово судимий за тяжкі та особливо тяжкі злочини, в тому числі за статтями "розбій" і "згвалтування".

За даними неофіційного телеграм-каналу силовиків "Опер слив...", Кетрін Сіро перед вбивством також була згвалтована.

За словами правоохоронців, затриманий активно співпрацює зі слідством. Найближчим часом йому пред'являть звинувачення і оберуть запобіжний захід.

За неофіційними даними, затримати підозрюваного вдалося завдяки білінгу телефону. Співробітники правоохоронних органів засікли дані іншої людини, яка перебувала приблизно в той же час в тому ж місці, причому точки збігалися тривалий час.

Друзям Кейт розповідала, що Росія цікавила її з дитинства. З 15 років дівчинку гукали на вулицях російські емігранти в Каліфорнії — вони вважали її за співвітчизницю, говорили, що Кейт схожа на росіянку зовні. До Росії Кетрін поїхала, за її власними словами, "за цікавими пригодами".

Раніше в Іспанії батько вбив доньок у своєму будинку в день, коли їх оголосили зниклими безвісти. Потім він відвіз їх тіла до порту, відплив на своєму човні на глибину біля берегів Тенеріфе і викинув за борт мішки з тілами, обтяживши їх важкими предметами.