Кривава стрілянина в школі в Казані: всі подробиці та фото

У Казані в результаті стрілянини в гімназії загинули семеро дітей / t.me/bazabazon

У російському місті Казань (столиця Республіки Татарстан) в гімназії №175 у вівторок, 11 травня, сталася стрілянина, за попередніми даними, був вибух, є багато жертв. Журналісти дізналися, що стрілянину влаштував Ільназ Ренатович Галявієв.

Жертвами стрілянини стали дев'ять осіб – один учитель та школярі, пише Интерфакс з посиланням на джерело. Співрозмовник додав, що затриманий 17-річний хлопець.

Пізніше стало відомо, що кількість жертв зросла до 11 осіб, повідомляє ТАСС з посиланням на джерело. Співрозмовник агентства в Мінпросвіти Татарстану говорив, що у результаті стрілянини постраждали понад 30 осіб.

У пресслужбі президента Татарстану Рустама Мінніханова поділилися, що стрілянина забрала життя семи дітей та вчительки, а постраждала 21 особа.

Потім Мінніханов сказав, що всього загинули дев'ять осіб – семеро восьмикласників (три дівчинки й чотири хлопчики) та двоє дорослих – учитель і жінка.

За відомостями Telegram-каналу Baza, вогонь відкрив Галявієв, йому 19 років.

"Сьогодні вранці молодий чоловік у чорному одязі та масці зайшов у будівлю гімназії... і відкрив вогонь з автомата...", – з'ясували журналісти.

Зловмисників могло бути двоє.

Стрілянина в Казані 11 травня – відео з місця трагедії

У Мережі також показали відео, на якому видно наслідки вибуху в гімназії, і ролик, на якому зазнято затримання Галявієва.

Наслідки вибуху в казанської гімназії – опубліковано відео

Стрілянина в Казані – відео затримання підозрюваного

При затриманні хлопець нібито стверджував, що за адресою своєї прописки заклав бомбу.

Другого стрільця ліквідували у будівлі школи, йдеться у Telegram-каналі Mash Iptash.

читайте такожБійня в Казані: ЗМІ дізналися можливий мотив нападу на гімназіюНа каналі наголошується, що у школі можуть перебувати бомби, знайдено дві розтяжки. Небезпечні предмети не знайшли.

Наслідки стрілянини та вибуху у казанській гімназії – опубліковано відео

У МВС Татарстану підтвердили, що був затриманий один підозрюваний – Галявієв. У відомстві додали, що він сам скоїв напад.

Розпочато провадження за ч. 2 ст. 105 Кримінального кодексу Росії – (вбивство двох та більше осіб). Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення.

Депутат Держдуми та радник очільника Росгвардіі Олександр Хінштейн розповів телеканалу 360, що Галявієв 28 квітня отримав ліцензію на зброю.читайте також"Я усвідомив, що я бог і монстр": стрілок пояснив, що сталося в Казані

Після злочину в Казані запровадили режим контртерористичної операції.

Татарстанська влада середу, 12 травня, оголосила днем жалоби.

Сім'ям загиблих учнів гімназії виплатять допомогу в сумі 1 млн рублів, а постраждалим – 200-400 тисяч.

Довідка. Гімназія в Казані №175 знаходиться за адресою вул. Джаудата Файзі, 8, пише edu.tatar.ru. Навчальний заклад було засновано у 2006 році. У гімназії працювали 57 педагогів, а навчалися 1 049 осіб.