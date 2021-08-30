У РПЦ закликали Росію захоплювати нові народи і території

У РПЦ шокували заявою про захоплення народів / скріншот

В Єкатеринбурзькій єпархії Російської православної церкви закликали захоплювати народи і територій інших країн.

Таку скандальну заяву зробила керівник сектору церковноприходських шкіл єпархіального відділу релігійної освіти Ганна Богданова, передає lenta.ru.

"Освоєння земель - це не найголовніше. Завдання держави - це приєднати землі до Росії, збільшити територію, захопити народ, його привернути до себе. А завдання Святої людини - освятити цю землю. Тобто прийти, молитися, зробити Євхаристію на ній", - заявила жінка.

На скандальне висловлювання вже відреагував опальний протодиякон Андрій Кураєв, заборонений до служіння Патріархом Кирилом.

"Ось цей феодалізм педагоги понесуть дітям", - обурився він.

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