У РПЦ закликали Росію захоплювати нові народи і території

Завдання держави - це приєднати землі до Росії, збільшити територію, захопити народ, заявили в РПЦ.
В Єкатеринбурзькій єпархії Російської православної церкви закликали захоплювати народи і територій інших країн.
Таку скандальну заяву зробила керівник сектору церковноприходських шкіл єпархіального відділу релігійної освіти Ганна Богданова, передає lenta.ru.
"Освоєння земель - це не найголовніше. Завдання держави - це приєднати землі до Росії, збільшити територію, захопити народ, його привернути до себе. А завдання Святої людини - освятити цю землю. Тобто прийти, молитися, зробити Євхаристію на ній", - заявила жінка.
На скандальне висловлювання вже відреагував опальний протодиякон Андрій Кураєв, заборонений до служіння Патріархом Кирилом.
"Ось цей феодалізм педагоги понесуть дітям", - обурився він.
Як раніше повідомляв Главред, французький актор Жерар Депарьдье, який отримав російське громадянство, змінив віру, і віддав себе в надійні руки знаменитої РПЦ, якою керує Кирило Гундяєв.
Незаконна анексія Криму
У березні 2014 року в Криму під дулами російських військових пройшов так званий "референдум" про статус півострова, більшість жителів нібито висловилися за приєднання до РФ.
Пізніше Росія незаконно анексувала Крим. В Україні влада визнала 20 лютого 2014 року датою початку захоплення півострова.
Київ вважає Крим українським. Україна і ряд західних держав покарали Москву за захоплення півострова – ввели санкції.