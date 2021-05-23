У Ryanair розкрили деталі екстреної посадки в Мінську рейсу із засновником Nexta

Лайнер авіакомпанії Ryanair пробув у столиці Білорусі близько п'яти годин.
В авіакомпанії Ryanair розповіли подробиці екстреної посадки в Мінську літака, що прямував рейсом Афіни-Вільнюс, на борту якого перебував засновник опозиційного Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич.
Диспетчери Білорусі повідомили пасажирський літак Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса, про потенційну загрозу безпеці на борту, екіпаж отримав вказівку здійснити посадку в аеропорту Мінська, повідомляє РБК з посиланням на прес-службу авіакомпанії.
Після того, як лайнер приземлився, пасажирів висадили, була проведена перевірка безпеки.
"Нічого страшного не було виявлено, і влада дозволила літаку вилетіти разом з пасажирами і екіпажем. Мінський аеропорт повідомив Ryanair, що літак повинен вилетіти о 17:00 за британським часом", — розповіли в компанії.
Лайнер Ryanair пробув у столиці Білорусі близько п'яти годин.
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У чому звинувачують Романа Протасевича в Білорусі:
Як зазначає TUT.by, Протасевич проходить обвинуваченим за такими статтями:
ч. 3 ст. 130 (вчиненні умисних дій, спрямованих на порушення соціальної ворожнечі за ознакою професійної приналежності);
ст. 293 (організація масових заворушень);
ст. 342 (організація групових дій, грубо порушують громадський порядок).
Ні по одне з цих статей не передбачена виняткова міра покарання, додає видання.
Санкції статей, за якими проходить в якості обвинуваченого затриманий в неділю в аеропорту Мінська Роман Протасевич, припускають покарання аж до позбавлення волі на строк до 15 років, йдеться в Кримінальному кодексі Білорусі.
Затримання Романа Протасевича:
- Нагадаємо, 23 травня в Мінську екстрено сів літак компанії Ryanair, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли.
- Серед пасажирів знаходився опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Він був затриманий білоруськими силовиками.
- Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала це"операцією спецслужб".
- В Євросоюзі різко відреагували на дії Мінська і зажадали пояснень від білоруської влади.