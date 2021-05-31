У літак Ryanair знову "заклали бомбу": екстрену посадку здійснено в Берліні / Reuters

Через повідомлення про бомбу на борту пасажирський літак Ryanair, що летів рейсом з Ірландії до Польщі, здійснив аварійну посадку в Берліні.

На борту літака, що прямував з Дубліна до Кракова, перебувало 160 пасажирів. Інцидент стався ввечері 30 травня: тоді судно сіло в аеропорту Берлін-Бранденбург. Усіх людей евакуювали і перевірили їх багаж. Під час перевірки вибухонебезпечних речовин не виявили. Літак на злітній смузі знаходився до ранку понеділка, повідомляє DW з посиланням на німецьку поліцію.

"Пасажири відновлять свою подорож до Польщі на іншому літаку", - сказала представник німецької поліції.

Зазначається, що Ryanair здійснив посадку після повідомлення про надзвичайну ситуацію. Літаку надали "дозвіл на посадку в BER", - повідомив представник аеропорту Ян-Петер Хаак.

Своєю чергою, поліція Берліна жодних деталей інциденту поки не розголошує. До слова, видання Bild повідомляло, що несподівана диверсія сталася після повідомлення про загрозу вибуху бомби.

Нагадаємо, 23 травня у Мінську екстрено сів літак компанії Ryanair, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли.

Серед пасажирів знаходився опозиційний блогер, творець телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики. Разом з Протасевичем затримано його дівчину - 23-річну громадянку Росії Софію Сапегу.

Глава компанії Ryanair Майкл О'лірі назвав вимушену посадку в Білорусі літака, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, "державним викраденням" літака і "повітряним піратством" з боку білоруської влади.