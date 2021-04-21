У Сенаті Польщі ухвалили резолюцію щодо України через агресію Росії / Reuters

Члени комісії Сенату Польщі з питань закордонних справ ухвалили резолюцію, в якій висловили солідарність з Україною на тлі нарощування російських військ біля кордону.

Резолюцію було ухвалено на спеціальному засіданні комісії, присвяченому ситуації в Україні, в якому взяв участь посол України в Польщі Андрій Дещиця. Як зазначив голова комісії Богдан Клих, ухвалення резолюції є тим більше необхідним, враховуючи "незрозуміле рішення більшості сейму, який відмовився ухвалити резолюцію із закликом зупинити "Північний потік-2", повідомляє Європейська правда.

Резолюція вказує, що "кількість військ, оснащених танками, важкою ствольною та ракетною артилерією, броньованою піхотою, безпілотниками і бойовою авіацією, небезпечно зростає, а посилена активність російського флоту спостерігається в Чорному морі, де, всупереч міжнародному праву, було оголошено про блокаду Керченської протоки".

Зазначається, що є інформація, що сепаратисти просять російську владу приєднати непокірні регіони до Російської Федерації.

"Комісія вважає, що дії Російської Федерації є загрозою безпеці на нашому континенті, а також черговою спробою поставити під сумнів принцип недоторканності кордонів в Європі", - йдеться в документі.

У ньому комісія закликає владу Росії зупинити подальшу ескалацію напруженості і дестабілізацію ситуації з безпекою в регіоні, і просить лідерів держав НАТО ініціювати консультації відповідно до статті 4 Вашингтонського договору, визнаючи, що тільки жорстка позиція країн, асоційованих з ЄС і НАТО, може запобігти подальшій військовій ескалації і війні".

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