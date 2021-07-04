У Сербії похвалилися завершенням будівництва газопроводу в обхід України

Газопровод між Сербією та Угорщиною / Facebook / RTS.Internetportal

Завершено будівництво газопроводу на кордоні Сербії та Угорщини компаніями Srbijagas і FGSZ.

Нова гілка стала продовженням газопроводу Турецький потік, повідомляє сербський телеканал РТС.

"Поставлена крапка в багаторічній великій роботі, наша країна, нарешті, вирішила питання постачання газом з іншого напрямку, не тільки через Україну. Ніхто більше в Сербії не буде мерзнути, а ціна газу для домоволодінь не буде змінюватися цієї осені", - повідомив директор держпідприємства Srbijagas Душан Баятович.

В Угорщині відзначили, що стикування трубопроводів означає швидке завершення проекту і початок поставок газу.

У майбутньому нова гілка газопроводу дозволить почати з 1 жовтня поточного року і забезпечити постачання газу з Турецького потоку в країни Центральної Європи.

Реклама

читайте такожТурецький потік зупиняє роботу

Як раніше повідомляв Главред, глава компанії Оператор ГТС України Сергій Макогон заявив, що через запуск Турецького потоку, транзит газу через Україну складе близько 15 млрд куб. м.

Турецький потік: газопровід з Анапського району Краснодарського краю Росії по дну Чорного моря в європейську частину Туреччини, а також в країни Південної і Південно-Східної Європи. Трубопровід протяжністю близько 1100 кілометрів складається з двох ниток загальною потужністю 31,5 млрд м3 газу на рік.