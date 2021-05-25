У Мережі з'явилося відео допиту дівчини Протасевича

Дівчина на відео розповіла, що зі своїм хлопцем Романом Протасевичем вона летіла на одному літаку.
Державні білоруські ЗМІ поширили відео з допитом дівчини Романа Протасевича, росіянкою Софії Сапегою, яких 23 травня затримали в Мінську після посадки літака Ryanair. На відео вона зізналася, що є редактором Telegram-каналу Чорна книга Білорусі, повідомляє Белсат.
Дівчина на відео розповіла, що з Романом Протасевичем вона летіла на одному літаку. Вона також зізналася, що є редактором Telegram-каналу "Чорна книга Білорусі", який публікує особисту інформацію про білоруських співробітників внутрішніх справ. На цьому 25-секундний відео-ролик обривається.
Затримання Романа Протасевича - про що повідомлялося раніше:
- 23 травня у Мінську екстрено сів літак компанії Ryanair, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли.
- Серед пасажирів знаходився Опозиційний блогер, творець телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Він був затриманий білоруськими силовиками.
- Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала це "операцією спецслужб" і зазначила, що Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.
- В Євросоюзі різко відреагували на дії Мінська і зажадали пояснень від білоруської влади.
Автор: Катерина Трохимчук