У Мережі з'явилося відео допиту дівчини Протасевича

З'явилося відео допиту Софії Сапеги / instagram / sapega_sofia

Державні білоруські ЗМІ поширили відео з допитом дівчини Романа Протасевича, росіянкою Софії Сапегою, яких 23 травня затримали в Мінську після посадки літака Ryanair. На відео вона зізналася, що є редактором Telegram-каналу Чорна книга Білорусі, повідомляє Белсат.

Дівчина на відео розповіла, що з Романом Протасевичем вона летіла на одному літаку. Вона також зізналася, що є редактором Telegram-каналу "Чорна книга Білорусі", який публікує особисту інформацію про білоруських співробітників внутрішніх справ. На цьому 25-секундний відео-ролик обривається.

Затримання Романа Протасевича - про що повідомлялося раніше: