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З'явилося відео перехоплення ракет ХАМАСу, випущених по Ізраїлю

11 травня 2021, 06:50

Із Сектора Газа по Ізраїлю було випущено близько 150 ракет. Більшість з них перехопила система ПРО Залізний купол. ЦАХАЛ завдав ударів у відповідь.

ракети, Ізраїль, Сектор Газа
Палестинські бойовики запустили ракети по Ізраїлю в Газі / Фото Reuters

Увечері в понеділок, 10 травня, ізраїльська армія завдала кілька ударів по військових об'єктах палестинського угруповання ХАМАС у відповідь на пуски ракет у бік Ізраїлю з території Сектора Газа.

Удари були нанесені по двох ракетних установках, двох військових постах, а також тунелю, що належить ХАМАС, і кільком представникам угруповання, передає ВВС. В Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомили, що вбито трьох активістів руху ХАМАС.

За даними ЦАХАЛ, раніше в понеділок із Сектора Газа по Ізраїлю було випущено близько 150 ракет. В результаті обстрілу постраждав мирний житель.

Більшість з ракет приземлилася на відкритій місцевості або їх було перехоплено системою протиракетної оборони Залізний купол. У Мережі з'явилося відео, як працюють системи ізраїльської ПРО.

Відповідальність за ракетні удари по Ізраїлю взяло на себе військове крило ХАМАС - Бригади Аль-Кассам. Палестинське угруповання Ісламський джихад також повідомило про нанесення удару по Ізраїлю.

ЦАХАЛ завдав ударів у відповідь по цілях ХАМАС. Представник палестинського МОЗ заявив, що в північній частині Гази загинули дев'ять палестинців, серед яких троє підлітків.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що напади не залишаться без відповіді.

"Терористичні групи в Газі перетнули червону лінію в день Єрусалиму і атакували ракетами околиці Єрусалиму", - цитує Нетаньяху The Jerusalem Post.

Також прем'єр-міністр заявив, що Ізраїль не хоче ескалації ситуації, але визнав, що конфронтація "може тривати деякий час".

Що передувало ракетним атакам

Події відбуваються на тлі зіткнень в Єрусалимі між ізраїльською поліцією та палестинцями, які тривають вже кілька днів.

Як пише газета Al-Quds з посиланням на представника палестинського Товариства Червоного Півмісяця, в районі Храмової гори й Старого міста Єрусалиму поранень дістали не менше 612 палестинців.

Раніше ХАМАС висунув Ізраїлю ультиматум, щоби поліція до 18:00 залишила Храмову гору і східний район Єрусалиму і звільнила всіх затриманих під час зіткнень 7 травня. В іншому випадку палестинський ісламістський рух загрожував "посилити опір".

Зазначимо, це найзапекліші сутички за останні роки.

Ізраїль сектор Газа Біньямін Нетаньяху новини Ізраїлю
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