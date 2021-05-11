З'явилося відео перехоплення ракет ХАМАСу, випущених по Ізраїлю

Із Сектора Газа по Ізраїлю було випущено близько 150 ракет. Більшість з них перехопила система ПРО Залізний купол. ЦАХАЛ завдав ударів у відповідь.
Увечері в понеділок, 10 травня, ізраїльська армія завдала кілька ударів по військових об'єктах палестинського угруповання ХАМАС у відповідь на пуски ракет у бік Ізраїлю з території Сектора Газа.
Удари були нанесені по двох ракетних установках, двох військових постах, а також тунелю, що належить ХАМАС, і кільком представникам угруповання, передає ВВС. В Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомили, що вбито трьох активістів руху ХАМАС.
За даними ЦАХАЛ, раніше в понеділок із Сектора Газа по Ізраїлю було випущено близько 150 ракет. В результаті обстрілу постраждав мирний житель.
Більшість з ракет приземлилася на відкритій місцевості або їх було перехоплено системою протиракетної оборони Залізний купол. У Мережі з'явилося відео, як працюють системи ізраїльської ПРО.
Відповідальність за ракетні удари по Ізраїлю взяло на себе військове крило ХАМАС - Бригади Аль-Кассам. Палестинське угруповання Ісламський джихад також повідомило про нанесення удару по Ізраїлю.
ЦАХАЛ завдав ударів у відповідь по цілях ХАМАС. Представник палестинського МОЗ заявив, що в північній частині Гази загинули дев'ять палестинців, серед яких троє підлітків.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що напади не залишаться без відповіді.
"Терористичні групи в Газі перетнули червону лінію в день Єрусалиму і атакували ракетами околиці Єрусалиму", - цитує Нетаньяху The Jerusalem Post.
Також прем'єр-міністр заявив, що Ізраїль не хоче ескалації ситуації, але визнав, що конфронтація "може тривати деякий час".
Що передувало ракетним атакам
Події відбуваються на тлі зіткнень в Єрусалимі між ізраїльською поліцією та палестинцями, які тривають вже кілька днів.
Як пише газета Al-Quds з посиланням на представника палестинського Товариства Червоного Півмісяця, в районі Храмової гори й Старого міста Єрусалиму поранень дістали не менше 612 палестинців.
Раніше ХАМАС висунув Ізраїлю ультиматум, щоби поліція до 18:00 залишила Храмову гору і східний район Єрусалиму і звільнила всіх затриманих під час зіткнень 7 травня. В іншому випадку палестинський ісламістський рух загрожував "посилити опір".
Зазначимо, це найзапекліші сутички за останні роки.