У Nord Stream 2 поскаржилися на провокації і "атаки" з моря і повітря

Північний потік-2 можуть не добудувати / Reuters

У компанії, яка будує газопровід Північний потік-2 Nord Stream 2 AG заявили, що спостерігається підвищена активність військових кораблів і цивільних суден в районі проведення робіт з укладання трубопроводу.

"Після відновлення в січні 2021 року будівництва морської ділянки газопроводу Північний потік-2 в районі проведення робіт спостерігається підвищена активність військових кораблів, літаків і вертольотів, а також цивільних суден іноземних держав, дії яких часто носять явно провокаційний характер", - сказав директор філії Nord Stream 2 AG Андрій Мінін, повідомляє Європейська правда.

Він заявив, що при реалізації таких проектів встановлюється 1,5-мильна зона безпеки, куди не повинні заходити судна, не беруть участі в будівництві.

"Тим не менш, поруч з технічними суднами, що здійснюють роботи, постійно фіксуються військові кораблі іноземних держав. Обльоти зони проведення робіт на невеликій висоті і на близькій відстані від трубоукладальні судна регулярно здійснює Польський протичовновий літак PZL-Mielec М-28в1 Rbi", - сказав він.

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За його словами, спорудження російського газопроводу Північний потік-2 знаходиться на фінальному етапі, але з новими санкціями США з'явилися шанси на те, що проект так і не буде завершено.

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