У Nord Stream 2 поскаржилися на провокації і "атаки" з моря і повітря

Компанія-оператор поскаржилися на провокації іноземних кораблів у зоні газопроводу.
У компанії, яка будує газопровід Північний потік-2 Nord Stream 2 AG заявили, що спостерігається підвищена активність військових кораблів і цивільних суден в районі проведення робіт з укладання трубопроводу.
"Після відновлення в січні 2021 року будівництва морської ділянки газопроводу Північний потік-2 в районі проведення робіт спостерігається підвищена активність військових кораблів, літаків і вертольотів, а також цивільних суден іноземних держав, дії яких часто носять явно провокаційний характер", - сказав директор філії Nord Stream 2 AG Андрій Мінін, повідомляє Європейська правда.
Він заявив, що при реалізації таких проектів встановлюється 1,5-мильна зона безпеки, куди не повинні заходити судна, не беруть участі в будівництві.
"Тим не менш, поруч з технічними суднами, що здійснюють роботи, постійно фіксуються військові кораблі іноземних держав. Обльоти зони проведення робіт на невеликій висоті і на близькій відстані від трубоукладальні судна регулярно здійснює Польський протичовновий літак PZL-Mielec М-28в1 Rbi", - сказав він.
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За його словами, спорудження російського газопроводу Північний потік-2 знаходиться на фінальному етапі, але з новими санкціями США з'явилися шанси на те, що проект так і не буде завершено.
Північний потік-2 - про що раніше повідомляв Главред:
- Нові проблеми з добудовою газопроводу Північний потік-2 виникли у Росії після того, як з 1 січня 2021 року набув чинності закон про оборонний бюджет США, який надає Вашингтону можливість запровадити санкції проти всіх підприємств, пов'язаних з російським проектом.
- У Держдепі стверджували, що США продовжують стежити за ситуацією із завершенням будівництва СП-2 і мають намір посилювати обмеження проти газопроводу.
- 23 лютого стало відомо про вихід з проекту Північний потік-2 мінімум 18 компаній через побоювання потрапити під американські санкції.
- У Данії 4 березня заявили, що терміни завершення будівництва СП-2 в Данських територіальних водах переносяться на вересень. Роботи планували завершити у квітні.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен 23 березня зробив заяву про те, що президент Джо Байден як і раніше не підтримує ідею з реалізацією газопроводу Північний потік-2. Проект може завдати серйозної шкоди інтересам України, Польщі та інших американських союзників.
Північний потік-2
Газопровід Північний потік - 2 - російський проект, мета якого-з'єднання газотранспортних систем Росії та Німеччини через Балтійське море в обхід території України.
Запуск газопроводу Північний потік - 2 загрожує транзиту газу через територію України, що завдасть шкоди державному бюджету і загрожуватиме безпеці країни.