У Швеції новоспеченим батькам не дозволили назвати сина Володимиром Путіним

Ім'я Володимир Путін у Швеції не схвалюють / Фото Reuters

У Швеції є цікавий закон. Батьки змушені подавати імена своїх новонароджених дітей в податкове агентство Skatteverket. Причому, не завжди їх вибір підтримує влада. Наприклад, останнього разу, коли подружжя з міста Лахольм заявило, що хоче назвати свою дитину Володимиром Путіним, держава йому цього не дозволила.

Як повідомляє The Local, це не єдиний випадок відмови. Зокрема, згідно з шведськими правилами, імена повинні бути необразливими, не повинні становити небезпеку для їх носіїв і не повинні бути схожими на прізвища.

У Швеції вже є досвід заборони на такі імена, як Форд, Аллах, Пілзнер і Q.

Тим часом, за даними Статистичного управління Швеції, в країні є 1413 чоловіків з ім'ям Володимир.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін, під час виступу у російській глибинці, місті Владивосток зустрівся на Всеросійському уроці до Дня знань з учнями ліцеїв, гімназій та шкіл, які перемогли у різних конкурсах та олімпіадах. Однак у своїй промові він допустив грубу фактичну помилку - переплутав військові конфлікти XVIII століття: Семирічну війну (між Пруссією, Російською імперією, Францією і Англією) з Північною (в якій воювали Російська імперія і Швеція).

На помилку главі держави вказав учень з віддаленого російського міста Воркута Никанор Толстих.