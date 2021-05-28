У Сочі заарештували віслюка, коня і зебру: жадібні "тварини" вимагали гроші у туристів

У Сочі аніматори опинилися за ґратами / Фото МВС РФ

У російському курортному місті Сочі суд ухвалив рішення дати п'ять діб адміністративного арешту трьом аніматорам, які в костюмах віслюка, коня і зебри чіплялися до перехожих, вимагали з ними сфотографуватися, а потім переходили до вимагання грошей за фото. Туристам і місцевим жителям жадібні "тварини" набридли, тому люди і звернулися в поліцію.

В пресслужбі УВС по місту Сочі повідомили, що в чергову частину надійшла скарга, що компанія молодих людей, одягнених в костюми віслюка і коня, нав'язливо пропонували перехожим зробити з ними фото. Отримавши відмову, чоловіки переходили на нецензурну лайку.

"Молодих людей доставили у відділ поліції для подальшого розгляду. Щодо затриманих складено адміністративні матеріали за частиною 1 статті 20.1 КоАП РФ "Дрібне хуліганство"... Рішенням суду трьом затриманим призначено покарання у вигляді адміністративного арешту на термін до п'яти діб",-йдеться в повідомленні пресслужби.

Аніматорів звинуватили в дрібному хуліганстві / Фото МВС РФ

Цього ж дня за аналогічних обставин у центрі міста поліцейські затримали ще одного аніматора-вимагача в костюмі тварини.

"Заходи щодо припинення подібних фактів буде продовжено на території міста-курорту в період всього літнього сезону", - повідомили правоохоронці.

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