У Сочі включили сирени і бушує ураган: річка Дагомис вийшла з берегів і зносить все на своєму шляху

У Сочі ураган і справжній потоп / скріншот

У російському місті Сочі річка Дагомис через дощі вийшла з берегів і затопила місто.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, дві людини попросили допомоги рятувальнам, щоб вибратися з "острівця" в руслі річки.

"Річка Дагомис вийшла з берегів, але не сильно. Евакуація людей не потрібна. Повідомлень про НП з того району нам не надходила", - повідомляє ТАСС.

Як повідомляють в соцмережах, в Лазаревському районі Сочі локально підтопило вулиці, потоки води утворилися на автомобільних дорогах.

Рівень води в річці Мацеста менш ніж за годину перевищив критичні значення. Вода розливається на проїжджу частину.

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За інформацією ТАСС, рівень води на дорозі в Хостинському районі Сочі наростає, сильна злива спостерігається від мікрорайону Мацеста до мікрорайону Кудепста.

Також через зливу зупинився автомобільний рух.

Увечері в п'ятницю, 23 липня, в Сочі включили звукове сповіщення про НС. За повідомленнями місцевих жителів, після заходу сонця над містом почали звучати сирени.

Зазначимо, у четвер у Сочі почалися дощі, які продовжилися в п'ятницю протягом дня. У місті оголошено штормове попередження.

На курорті закриті пляжі до кінця доби 23 липня.

Напередодні в Запорізькій області в Кирилівці почався сильний шторм з градом і шкальним вітром. Туристи встигли зняти навіть два смерчі, які пронеслися по відомому курорту.