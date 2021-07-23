У Сочі включили сирени і бушує ураган: річка Дагомис вийшла з берегів і зносить все на своєму шляху

У Сочі включили звукове сповіщення про НС.
У російському місті Сочі річка Дагомис через дощі вийшла з берегів і затопила місто.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, дві людини попросили допомоги рятувальнам, щоб вибратися з "острівця" в руслі річки.
"Річка Дагомис вийшла з берегів, але не сильно. Евакуація людей не потрібна. Повідомлень про НП з того району нам не надходила", - повідомляє ТАСС.
Як повідомляють в соцмережах, в Лазаревському районі Сочі локально підтопило вулиці, потоки води утворилися на автомобільних дорогах.
Рівень води в річці Мацеста менш ніж за годину перевищив критичні значення. Вода розливається на проїжджу частину.
За інформацією ТАСС, рівень води на дорозі в Хостинському районі Сочі наростає, сильна злива спостерігається від мікрорайону Мацеста до мікрорайону Кудепста.
Також через зливу зупинився автомобільний рух.
Увечері в п'ятницю, 23 липня, в Сочі включили звукове сповіщення про НС. За повідомленнями місцевих жителів, після заходу сонця над містом почали звучати сирени.
Зазначимо, у четвер у Сочі почалися дощі, які продовжилися в п'ятницю протягом дня. У місті оголошено штормове попередження.
На курорті закриті пляжі до кінця доби 23 липня.
Напередодні в Запорізькій області в Кирилівці почався сильний шторм з градом і шкальним вітром. Туристи встигли зняти навіть два смерчі, які пронеслися по відомому курорту.